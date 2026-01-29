Iran grozi. Marynarka przeprowadzi ćwiczenia z ostrą bronią. Straszy uderzeniem w USA, Izrael i "wszystkich wspierających agresję"

Marynarka wojenna irańskiego korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadzi 1 i 2 lutego ćwiczenia z ostrą amunicją / autor: EPA/WAEL HAMZEH Dostawca: PAP/EPA.
Marynarka wojenna irańskiego korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadzi 1 i 2 lutego ćwiczenia z ostrą amunicją w Cieśninie Ormuz – poinformowała w czwartek stacja Press TV.

Doradca rządzącego Iranem ajatollaha Alego Chameneia oświadczył, że Iran uzna jakiekolwiek działania wojskowe Stanów Zjednoczonych przeciwko sobie za początek wojny, a w odwecie uderzy w USA, Izrael i wszystkich wspierających agresję.

Tego samego dnia Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o rozpoczęciu kilkudniowych ćwiczeń, sprawdzających gotowość bojową swoich sił zbrojnych zgromadzonych na Bliskim Wschodzie.

Zapowiedź Trumpa

Prezydent Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran nie usiądzie do stołu negocjacyjnego, „następny atak będzie o wiele gorszy”, niż ten zeszłoroczny, przeprowadzony przez lotnictwo USA na irańskie obiekty jądrowe.

Cieśnina Ormuz jest najważniejszym szlakiem transportowym eksportu ropy – łączy producentów z Zatoki Perskiej, takich jak Arabia Saudyjska, Iran, Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie, z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim.

Adrian Siwek/PAP

