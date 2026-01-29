PILNE

Trump ujawnia. Putin zgodził się wstrzymać bombardowanie Ukrainy na tydzień. "Muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe"

  • Świat
  • opublikowano:
Według Trumpa Putin zgodził się wstrzymać bombardowanie Ukrainy. / autor: EPA/Kent Nishimura / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Według Trumpa Putin zgodził się wstrzymać bombardowanie Ukrainy. / autor: EPA/Kent Nishimura / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że poprosił Władimira Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowania Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna. Amerykański przywódca oznajmił, że Putin zgodził się na taką propozycję.

Z powodu zimna, ekstremalnego zimna - takiego samego jakie mamy my - osobiście poprosiłem prezydenta Putina, aby nie strzelał do Kijowa i miast i miasteczek przez tydzień

— powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu.

Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: „Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego”. A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił

— dodał.

Zaznaczył, że Ukraińcy „prawie w to nie uwierzyli”.

Adrian Siwek/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

