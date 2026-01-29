Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że irańska Gwardia Rewolucyjna (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC) została uznana decyzją ministrów spraw zagranicznych państw UE za organizację terrorystyczną. „Represje nie mogą pozostać bez odpowiedzi” - podkreśliła.
Jest to reakcja Wspólnoty na brutalne represje irańskiego reżimu wobec uczestników antyrządowych protestów.
Każdy reżim, który zabija tysiące swoich obywateli, zmierza ku własnemu upadkowi
— napisała na platformie X Kallas, która przewodniczy obradom ministrów w Brukseli.
Czarna lista
Ministrowie spraw zagranicznych rozszerzyli także unijną „czarną listę”, umieszczając na niej osoby i podmioty zaangażowane w represjonowanie demonstrujących. Wiąże się to z zamrożeniem aktywów przechowywanych na terenie UE, zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, a także - w przypadku osób - zakazem wjazdu na terytorium Unii. Na Iran wcześniej nałożone zostały także sankcje za wspieranie Rosji w wojnie w Ukrainie.
Demonstracje w Iranie wybuchły w ostatnich dniach grudnia na tle problemów gospodarczych, a zwłaszcza dużego spadku wartości lokalnej waluty, riala. Masowe wystąpienia szybko przybrały charakter polityczny i ogarnęły wszystkie prowincje kraju. Władze stłumiły je w brutalny sposób; według różnych źródeł liczba zabitych wynosi od kilku tysięcy do nawet 36,5 tys. osób.
Poza Gwardią Rewolucyjną na liście organizacji terrorystycznych UE znajdują się także m.in. Al-Kaida, Państwo Islamskie, Hamas i zbrojne ramię Hezbollahu.
Do tej pory jedynym irańskim podmiotem uznawanym przez UE za terrorystyczny była Dyrekcja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Ministerstwie Wywiadu i Bezpieczeństwa.
Uznanie przez UE za organizację terrorystyczną wiąże się nie tylko z zamrożeniem aktywów i zakazem wjazdu do UE, ale oznacza też, że taka organizacja objęta jest współpracą policyjną i sądową państw członkowskich w sprawach karnych.
Gwardia Rewolucyjna
Gwardia Rewolucyjna jest największą siłą militarną w Iranie. Została utworzona po rewolucji islamskiej w tym kraju w 1979 r. przez ajatollaha Ruhollaha Chomejniego w celu zwalczania przeciwników teokratycznej republiki. IRGC dysponuje własnymi wojskami lądowymi, marynarką i siłami powietrzno-kosmicznymi. Kontroluje aparat przymusu, a także kluczowe programy strategiczne kraju, w tym nuklearne i rakietowe, oraz liczne sektory gospodarki.
