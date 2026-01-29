Merz w Bundestagu: Europa musi stać się mocarstwem. Będziemy mogli realizować swoje wizje, jeśli nauczymy się przemawiać w języku polityki siły

autor: PAP/EPA/FILIP SINGER
autor: PAP/EPA/FILIP SINGER

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w Bundestagu, że aby sprostać wyzwaniom w świecie zdominowanym przez wielkie mocarstwa, Europa sama musi stać się mocarstwem.

Jako warunki wskazał jedność, silną gospodarkę i niezależność w dziedzinie bezpieczeństwa.

Będziemy mogli realizować własne wizje, jeżeli nauczymy się przemawiać w języku polityki siły. Jeżeli sami staniemy się europejskim mocarstwem

— powiedział Merz w Bundestagu w wystąpieniu poświęconym aktualnym zagadnieniom polityki zagranicznej.

Musimy sami zatroszczyć się o nasze bezpieczeństwo. Wymaga to redukcji zależności, na które w przeszłości zbyt lekkomyślnie się godziliśmy

— podkreślił. Szef niemieckiego rządu opowiedział się za większą suwerennością Europy, także w dziedzinie technologii.

Konieczne są wielkie inwestycje w europejski potencjał obronny, konieczne jest dalsze wsparcie Ukrainy

— mówił.

Wzrost wydatków na obronność

Merz przypomniał, że Bundestag w ubiegłym roku zgodził się na podniesienie wydatków na obronę do poziomu 5 proc. PKB.

To był sygnał dla europejskich sąsiadów, że Niemcy wyszły do przodu, a inni podążają za nami

— powiedział. Warto zaznaczyć, że Merz myli się mówiąc, iż to Niemcy dały sygnał europejskim państwom do zwiększenia wydatków na obronność. W Polsce wydatki na zbrojenia rosną od wielu lat. Już w 2023 roku Polska wydawała 3,9 proc. PKB na obronność, będąc wówczas pod tym względem liderem w NATO.

Merc zwrócił uwagę na jedność jako warunek skuteczności w polityce międzynarodowej.

Europa musi wykazać się jednością, gdyż tylko działając wspólnie, możemy skutecznie rozwiązywać problemy

— ocenił. Jak podkreślił, właśnie dzięki jedności udało się wpłynąć na stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy, a także na jego decyzję o rezygnacji z karnych ceł w związku ze sporem o Grenlandię.

Byliśmy zgodni co do tego, że nie damy się zastraszyć groźbą ceł

— podkreślił Merz, przypominając, że Rada Europejska pokazała „jedność i determinację”, co pozwoliło na odsunięcie groźby amerykańskich restrykcji.

Jesteśmy gotowi i jesteśmy w stanie obronić się przeciwko cłom

— oświadczył.

Relacje z USA

Kanclerz ostrzegł przed „lekkomyślnym narażaniem na szwank sojuszy”, zapewniając, że sojusz transatlantycki i wzajemne zaufanie jest dla Niemiec nadal „wartością samą w sobie”. Przypomniał, że Niemcy stanęły po stronie USA po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku, a misja Bundeswehry przez wiele lat zapewniała stabilizację w Afganistanie.

59 żołnierzy Bundeswehry zginęło, a ponad stu odniosło rany. Nie pozwolimy, żeby ta misja, którą wykonywaliśmy także w interesie naszego sojusznika USA, była oceniana pogardliwie i poniżana

— powiedział kanclerz Niemiec.

Jesteśmy partnerami i sojusznikami, a nie podwładnymi

— zaznaczył.

Szef niemieckiego rządu poświęcił dużo miejsca kwestiom ekonomicznym.

Musimy przywrócić naszej gospodarce konkurencyjność

— mówił, zwracając uwagę na powiększającą się lukę między tempem wzrostu w Europie a tym w USA i Chinach.

Musimy odwrócić niekorzystną tendencję. Siła ekonomiczna jest decydującym czynnikiem. Sami siebie blokujemy, musimy zlikwidować przeszkody

— stwierdził kanclerz.

Obrona umowy Mercosur

Merz opowiedział się za poszukiwaniem nowych partnerów handlowych w świecie. Jego zdaniem otwarte rynki i wolny handel zapewniają dobrobyt i bezpieczeństwo. Bronił umowy z Mercosurem, krytykując niemieckich Zielonych za głosowanie w Parlamencie Europejskim razem z prawicowo-populistyczną AfD i postkomunistyczną Lewicą przeciwko temu porozumieniu.

Niemcy – mówił Merz - zdecydowanie popierają też umowę o wolnym handlu z Indiami.

Ta umowa musi zostać zawarta jak najszybciej

— ocenił kanclerz.

CZYTAJ TAKŻE: Mercosur do TSUE. Merz wściekły: „Umowa musi zostać zastosowana". Jarosław Kaczyński: Uderz w stół, a Niemcy się odezwą

Adam Stankiewicz/PAP

