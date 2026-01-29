Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w Bundestagu, że aby sprostać wyzwaniom w świecie zdominowanym przez wielkie mocarstwa, Europa sama musi stać się mocarstwem.
Jako warunki wskazał jedność, silną gospodarkę i niezależność w dziedzinie bezpieczeństwa.
Będziemy mogli realizować własne wizje, jeżeli nauczymy się przemawiać w języku polityki siły. Jeżeli sami staniemy się europejskim mocarstwem
— powiedział Merz w Bundestagu w wystąpieniu poświęconym aktualnym zagadnieniom polityki zagranicznej.
Musimy sami zatroszczyć się o nasze bezpieczeństwo. Wymaga to redukcji zależności, na które w przeszłości zbyt lekkomyślnie się godziliśmy
— podkreślił. Szef niemieckiego rządu opowiedział się za większą suwerennością Europy, także w dziedzinie technologii.
Konieczne są wielkie inwestycje w europejski potencjał obronny, konieczne jest dalsze wsparcie Ukrainy
— mówił.
Wzrost wydatków na obronność
Merz przypomniał, że Bundestag w ubiegłym roku zgodził się na podniesienie wydatków na obronę do poziomu 5 proc. PKB.
To był sygnał dla europejskich sąsiadów, że Niemcy wyszły do przodu, a inni podążają za nami
— powiedział. Warto zaznaczyć, że Merz myli się mówiąc, iż to Niemcy dały sygnał europejskim państwom do zwiększenia wydatków na obronność. W Polsce wydatki na zbrojenia rosną od wielu lat. Już w 2023 roku Polska wydawała 3,9 proc. PKB na obronność, będąc wówczas pod tym względem liderem w NATO.
Merc zwrócił uwagę na jedność jako warunek skuteczności w polityce międzynarodowej.
Europa musi wykazać się jednością, gdyż tylko działając wspólnie, możemy skutecznie rozwiązywać problemy
— ocenił. Jak podkreślił, właśnie dzięki jedności udało się wpłynąć na stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy, a także na jego decyzję o rezygnacji z karnych ceł w związku ze sporem o Grenlandię.
Byliśmy zgodni co do tego, że nie damy się zastraszyć groźbą ceł
— podkreślił Merz, przypominając, że Rada Europejska pokazała „jedność i determinację”, co pozwoliło na odsunięcie groźby amerykańskich restrykcji.
Jesteśmy gotowi i jesteśmy w stanie obronić się przeciwko cłom
— oświadczył.
Relacje z USA
Kanclerz ostrzegł przed „lekkomyślnym narażaniem na szwank sojuszy”, zapewniając, że sojusz transatlantycki i wzajemne zaufanie jest dla Niemiec nadal „wartością samą w sobie”. Przypomniał, że Niemcy stanęły po stronie USA po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku, a misja Bundeswehry przez wiele lat zapewniała stabilizację w Afganistanie.
59 żołnierzy Bundeswehry zginęło, a ponad stu odniosło rany. Nie pozwolimy, żeby ta misja, którą wykonywaliśmy także w interesie naszego sojusznika USA, była oceniana pogardliwie i poniżana
— powiedział kanclerz Niemiec.
Jesteśmy partnerami i sojusznikami, a nie podwładnymi
— zaznaczył.
Szef niemieckiego rządu poświęcił dużo miejsca kwestiom ekonomicznym.
Musimy przywrócić naszej gospodarce konkurencyjność
— mówił, zwracając uwagę na powiększającą się lukę między tempem wzrostu w Europie a tym w USA i Chinach.
Musimy odwrócić niekorzystną tendencję. Siła ekonomiczna jest decydującym czynnikiem. Sami siebie blokujemy, musimy zlikwidować przeszkody
— stwierdził kanclerz.
Obrona umowy Mercosur
Merz opowiedział się za poszukiwaniem nowych partnerów handlowych w świecie. Jego zdaniem otwarte rynki i wolny handel zapewniają dobrobyt i bezpieczeństwo. Bronił umowy z Mercosurem, krytykując niemieckich Zielonych za głosowanie w Parlamencie Europejskim razem z prawicowo-populistyczną AfD i postkomunistyczną Lewicą przeciwko temu porozumieniu.
Niemcy – mówił Merz - zdecydowanie popierają też umowę o wolnym handlu z Indiami.
Ta umowa musi zostać zawarta jak najszybciej
— ocenił kanclerz.
