1436. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
1436. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Trwa 1436. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 29 stycznia 2026 r.

00:01. Prezydent Macron zapowiedział wysłanie generatorów prądu dla Ukrainy

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział wysłanie generatorów prądu dla Ukrainy, której infrastruktura energetyczna bombardowana jest przez Rosję. Macron poinformował o tym na platformie X po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W sytuacji pilnej potrzeby mobilizujemy się. Po spotkaniu G7, któremu współprzewodniczyła Francja, na Ukrainę wysłane zostaną generatory, by pomóc ludności przetrwać zimę

— napisał Macron na X.

Zapewnił, że Francja „będzie wspierała Ukrainę tak długo, jak to potrzebne, by mogła się ona bronić”. Kijów może także liczyć na Francję w ramach koalicji chętnych - dodał szef państwa.

Będziemy nadal pracować nad stworzeniem warunków dla sprawiedliwego i trwałego pokoju, gwarantującego bezpieczeństwo Ukrainy i Europy

— zapowiedział.

red/PAP/X/FB

