Trwa 1436. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 29 stycznia 2026 r.
00:01. Prezydent Macron zapowiedział wysłanie generatorów prądu dla Ukrainy
Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział wysłanie generatorów prądu dla Ukrainy, której infrastruktura energetyczna bombardowana jest przez Rosję. Macron poinformował o tym na platformie X po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
W sytuacji pilnej potrzeby mobilizujemy się. Po spotkaniu G7, któremu współprzewodniczyła Francja, na Ukrainę wysłane zostaną generatory, by pomóc ludności przetrwać zimę
— napisał Macron na X.
Zapewnił, że Francja „będzie wspierała Ukrainę tak długo, jak to potrzebne, by mogła się ona bronić”. Kijów może także liczyć na Francję w ramach koalicji chętnych - dodał szef państwa.
Będziemy nadal pracować nad stworzeniem warunków dla sprawiedliwego i trwałego pokoju, gwarantującego bezpieczeństwo Ukrainy i Europy
— zapowiedział.
