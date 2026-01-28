Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował w Senacie o rozpoczęciu „rozmów technicznych” z przedstawicielami Danii i Grenlandii na temat porozumienia dotyczącego wyspy. Wezwał też do przemyślenia NATO na nowo, sugerując, że USA nie mają wystarczająco środków, by w równym stopniu poświęcać uwagę Europie i Indo-Pacyfikowi.
Rubio odniósł się do rozmów dotyczących Grenlandii podczas wysłuchania przed senacką Komisją Spraw Zagranicznych na temat Wenezueli. Sekretarz stanu zapewnił, że w sprawie wyspy zostanie wypracowane dobre porozumienie i sprawy stoją „w dobrym miejscu”.
W rzeczy samej, nawet teraz, gdy do was mówię, odbędą się pewne spotkania techniczne między nami, a naszymi partnerami z Grenlandii i Danii w tej sprawie. Myślę, że mamy proces, który doprowadzi nas do korzystnego dla wszystkich rezultatu. Zainteresowanie prezydenta Grenlandią jest oczywiste
— powiedział Rubio.
Rozpoczniemy ten proces w bardzo profesjonalny i bezpośredni sposób. Rozpocznie się on dzisiaj i będzie to regularny proces. Postaramy się zrobić to w sposób, który nie będzie przypominał medialnego cyrku za każdym razem, gdy odbywają się takie rozmowy, ponieważ uważamy, że daje to obu stronom większą elastyczność w dążeniu do pozytywnego rezultatu
– dodał.
Trump wykluczył użycie siły
Szef dyplomacji nie zdradził szczegółów na temat tego, czego dotyczyć mają rozmowy i jaki cel mają Stany Zjednoczone, jednak przypomniał, że prezydent Donald Trump wykluczył użycie siły, by pozyskać Grenlandię. Z wypowiedzi Trumpa oraz doniesień m.in. agencji Bloomberga i dziennika „New York Times” wynika, że ogłoszone przez niego „ramy przyszłego porozumienia” obejmują zwiększenie zaangażowania NATO w bezpieczeństwo Arktyki, dostęp do złóż minerałów i być może pozyskanie przez USA gruntów, na których powstaną bazy wojskowe.
Podczas wysłuchania Rubio bronił się też przed krytyką Demokratów, którzy potępiali retorykę i działania administracji Trumpa wobec sojuszników z NATO. Wiceszefowa komisji Jeanne Shaheen zarzuciła, że administracja „pcha sojuszników w objęcia Chin”, bo nie uważają oni USA za wiarygodnego partnera oraz że stanowi to w rzeczywistości „jednostronne rozbrojenie się” w rywalizacji z ChRL.
Rubio stwierdził, że NATO musi zostać „przemyślane na nowo” ze względu na nierównowagę w sile USA i innych sojuszników. Odnosząc się do gwarancji bezpieczeństwa, które mają zostać udzielone Ukrainie, zaznaczył, że choć ma w ich ramach wejść „garstka żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Francji”, to w rzeczywistości będą się one opierać na amerykańskiej gwarancji przyjścia tym siłom z pomocą.
Powodem tego jest to, że europejscy partnerzy nie inwestowali wystarczająco w swoją obronę
— zaznaczył.
Sugerował, że USA nie mają wystarczająco środków, by w równym stopniu poświęcać uwagę Europie i Indo-Pacyfikowi.
Nie możemy mieć tych samych żołnierzy i okrętów w Europie i na Pacyfiku. Musimy dokonać wyboru. Niezależnie od tego, ile okrętów zbudujemy, niezależnie od tego, jak bardzo rozwiniemy nasze zdolności, będziemy musieli dokonać tych korekt. Im silniejsi będą nasi partnerzy w NATO, tym większą elastyczność będą miały Stany Zjednoczone, aby zabezpieczyć nasze interesy w różnych częściach świata
— powiedział.
