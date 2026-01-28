Sytuacja w Minneapolis coraz bardziej napięta. Funkcjonariusz ICE próbował wedrzeć się do konsulatu Ekwadoru. Nie udało mu się

Funkcjonariusz ICE próbował wedrzeć się do konsulatu Ekwadoru / autor: EPA/CRAIG LASSIG Dostawca: PAP/EPA.
Funkcjonariusz amerykańskiej Służby ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) próbował wedrzeć się do konsulatu Ekwadoru w Minneapolis, ale personel placówki mu to uniemożliwił” - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju.

Ekwadorskie MSZ wysłało notę protestacyjną do ambasady USA w Quito, w której zażądało, aby tego typu incydenty się nie powtarzały.

W nocie opisano zdarzenie jako „próbę wdarcia się przez agentów ICE do konsulatu Ekwadoru w Minneapolis”. Podkreślono, że działania pracowników konsulatu, mające na celu uniemożliwienie tego, zapewniły ochronę obywatelom Ekwadoru, którzy w tym czasie przebywali w budynku.

Akcja w Minneapolis

Do zdarzenia doszło w czasie zwiększonego napięcia w Minneapolis, co jest związane z prowadzoną tam operacją wyłapywania i deportowania nielegalnych imigrantów. Na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa do miasta wysłanych zostało ok. 3000 uzbrojonych funkcjonariuszy ICE oraz Straży Granicznej. W ciągu ostatnich trzech tygodni doszło tam do dwóch przypadków śmiertelnego postrzelenia dwojga obywateli USA.

Ekwadorskie MSZ nie podało szczegółów zdarzenia, ale cytowani przez Reutersa świadkowie, pracujący w sklepach w pobliżu konsulatu, powiedzieli, że widzieli agentów imigracyjnych próbujących wejść do budynku.

Widziałam, jak funkcjonariusze ścigali dwie osoby na ulicy, a potem te osoby weszły do konsulatu, a funkcjonariusze próbowali wejść za nimi. Z tego, co widziałam, agenci nie byli w stanie wejść do konsulatu

— opowiedziała anonimowo jedna z kobiet.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, ambasady, konsulaty i inne placówki dyplomatyczne danego kraju są traktowane jako terytorium suwerenne tego kraju, chronione immunitetem dyplomatycznym przed nieuprawnionym wejściem funkcjonariuszy państwa przyjmującego.

Adrian Siwek/PAP

