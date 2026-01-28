„Funkcjonariusz amerykańskiej Służby ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) próbował wedrzeć się do konsulatu Ekwadoru w Minneapolis, ale personel placówki mu to uniemożliwił” - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju.
Ekwadorskie MSZ wysłało notę protestacyjną do ambasady USA w Quito, w której zażądało, aby tego typu incydenty się nie powtarzały.
W nocie opisano zdarzenie jako „próbę wdarcia się przez agentów ICE do konsulatu Ekwadoru w Minneapolis”. Podkreślono, że działania pracowników konsulatu, mające na celu uniemożliwienie tego, zapewniły ochronę obywatelom Ekwadoru, którzy w tym czasie przebywali w budynku.
Akcja w Minneapolis
Do zdarzenia doszło w czasie zwiększonego napięcia w Minneapolis, co jest związane z prowadzoną tam operacją wyłapywania i deportowania nielegalnych imigrantów. Na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa do miasta wysłanych zostało ok. 3000 uzbrojonych funkcjonariuszy ICE oraz Straży Granicznej. W ciągu ostatnich trzech tygodni doszło tam do dwóch przypadków śmiertelnego postrzelenia dwojga obywateli USA.
Ekwadorskie MSZ nie podało szczegółów zdarzenia, ale cytowani przez Reutersa świadkowie, pracujący w sklepach w pobliżu konsulatu, powiedzieli, że widzieli agentów imigracyjnych próbujących wejść do budynku.
Widziałam, jak funkcjonariusze ścigali dwie osoby na ulicy, a potem te osoby weszły do konsulatu, a funkcjonariusze próbowali wejść za nimi. Z tego, co widziałam, agenci nie byli w stanie wejść do konsulatu
— opowiedziała anonimowo jedna z kobiet.
Zgodnie z prawem międzynarodowym, ambasady, konsulaty i inne placówki dyplomatyczne danego kraju są traktowane jako terytorium suwerenne tego kraju, chronione immunitetem dyplomatycznym przed nieuprawnionym wejściem funkcjonariuszy państwa przyjmującego.
CZYTAJ TAKŻE:
— Dlaczego agenci ICE zastrzelili 37-latka? Nowe nagranie ze strzelaniny w Minneapolis! Widać przebieg całej sytuacji
— Strzelanina w Minnesocie. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez służby imigracyjne ICE. W sieci udostępniono nagranie
— Pete Hegseth staje po stronie służb: Dzięki Bogu za patriotów z ICE. Ratujecie kraj. Wstyd dla władz Minnesoty i szaleńców na ulicy
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751812-funkcjonariusz-ice-probowal-wedrzec-sie-do-konsulatu-ekwadoru
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.