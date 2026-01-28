Ambasada USA w Kopenhadze usunęła sprzed swojego gmachu 44 duńskie flagi z nazwiskami Duńczyków poległych w Afganistanie – podała telewizja TV 2, publikując zdjęcia z tego zdarzenia. Po nagłośnieniu tej sprawy mieszkańcy miasta ponownie umieścili je przed budynkiem. Ambasada zapewniła, że nie będą już uprzątane.
Niewielkie flagi z nazwiskami 44 poległych duńskich żołnierzy zostały pierwotnie wetknięte przez duńskich weteranów w donice, pełniące funkcję zapory przed ewentualnym atakiem terrorystycznym. Akcję przeprowadzono w ramach protestu po wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że wojska NATO podczas misji w Afganistanie „trzymały się trochę z tyłu” i „trochę z dala od linii frontu”.
Reakcje
Reakcję dyplomatów USA skrytykowała burmistrz Kopenhagi Line Barfod, oskarżając ich o „brak szacunku”. Polityk wezwała do przywrócenia flag na miejsce. Zauważyła, że choć donice należą do ambasady, to znajdowały się na terenie publicznym.
Przewodniczący Duńskiego Stowarzyszenia Weteranów, Carsten Rasmussen, wezwał ambasadę USA do przeproszenia za usunięcie flag, które były „piękną” i „godną” odpowiedzią na słowa Trumpa o sojusznikach.
Powody usunięcia
Ambasada USA podkreśliła w pisemnej odpowiedzi telewizji TV 2, że flagi zostały usunięte, gdyż nie zostały wywieszone przez pracowników placówki ani nie zostało to z nimi uzgodnione.
Po krytyce ambasada podkreśliła, że „gdyby znany był cel demonstracji, flagi nie zostałyby usunięte”.
Darzymy najgłębszym szacunkiem duńskich weteranów i poświęcenie duńskich żołnierzy dla naszego wspólnego bezpieczeństwa
— przekazano w oświadczeniu dla mediów.
W Afganistanie zginęło 44 duńskich żołnierzy.
Adrian Siwek/PAP
