Wstrząsające wieści z Malty. Nurkowie znaleźli ciało 13-letniej Polki! Dziewczynka dwa dni temu została porwana przez morze

W tle wzburzone fale morza na Malcie (zdj. ilustracyjne), w miniaturze wpis "Times of Malta" o tragicznym finale poszukiwań 13-letniej Polski / autor: Freepik, X/ Times of Malta
Nurkowie znaleźli na Malcie ciało 13-letniej Polki, porwanej przez morze w miejscowości Cirkewwa, gdy była na spacerze z ojcem i bratem. Dziewczynka zaginęła, kiedy bardzo wysoka fala uderzyła w nabrzeże; ojciec, który zdołał uratować syna, sam doznał obrażeń - przekazał dziennik „Times of Malta”.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło przedwczoraj po południu. Trudne warunki pogodowe, wzburzone morze i porywisty wiatr utrudniały potem poszukiwania dziecka.

CZYTAJ WIĘCEJ: Dramatyczne zdarzenie na Malcie. 13-letnia Polka porwana przez wzburzone morze! Służby wznowiły poszukiwania

