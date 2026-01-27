NA ŻYWO

Trwa 1435. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 28 stycznia 2026 r.

00:01. Bez prądu pozostaje wciąż 710 tys. mieszkańców Kijowa

710 tys. mieszkańców Kijowa w dalszym ciągu nie ma prądu po ubiegłotygodniowych atakach rosyjskich na obiekty energetyczne – poinformował we wtorek pierwszy wicepremier, minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal na platformach społecznościowych.

Proces przywracania dostaw trwa. Równolegle pracujemy nad rozwiązaniami systemowymi – kogeneracja (wytwarzanie prądu i ciepła w jednym procesie technologicznym - PAP), uproszczenie połączeń i budowa nowych linii

— podkreślił Szmyhal.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział po rosyjskich atakach pociskami balistycznymi i dronami w nocy z 19 na 20 stycznia, że ponad 1 mln odbiorców w Kijowie zostało pozbawionych dostaw prądu, a przeszło 4 tys. budynków wielorodzinnych – ogrzewania.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy powiadomiło o uruchomieniu punktów wsparcia oraz przygotowywaniu gorących posiłków dla potrzebujących.

