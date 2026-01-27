Trwa 1435. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 28 stycznia 2026 r.
17:52. Łączony z Putinem oligarcha wygrał w sądzie z niemiecką gazetą
Rosyjski oligarcha uzbeckiego pochodzenia Aliszer Usmanow wygrał proces sądowy przeciwko niemieckiemu dziennikowi „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAZ”) w sprawie artykułu, dotyczącego jego domniemanych powiązań z rosyjskimi elitami władzy - podała agencja Reutera.
W wyniku wyroku sąd w Hamburgu zakazał gazecie rozpowszechniania części informacji, w tym twierdzeń o rzekomych powiązaniach Usmanowa z wysokimi rangą rosyjskimi urzędnikami. Informacje te znalazły się w materiale „FAZ” z kwietnia 2023 roku, zatytułowanym „Zgodnie z instrukcjami Kremla”.
Jak podał Reuters, adwokat miliardera Joachim Steinhofel, komentując wyrok, zaznaczył, że zakaz dotyczy również powielania „powtarzających się kluczowych elementów uzasadnienia” sankcji UE nałożonych na jego klienta.
17:04. Nastolatek skazany w Rosji na siedem lat więzienia za próbę podpalenia komisji poborowej
Czternastoletni chłopiec z obwodu twerskiego na zachodzie Rosji został skazany na siedem lat kolonii karnej za próbę podpalenia komisji poborowej – poinformował niezależny rosyjski portal Meduza.
Według śledczych nastolatek w maju ubiegłego roku na polecenie ukraińskiego wywiadu przygotował trzy butelki z łatwopalną cieczą i podjął próbę podpalenia budynku komisji, co udaremnili funkcjonariusze służby bezpieczeństwa.
Oskarżono go o przynależność do organizacji terrorystycznej i próbę przeprowadzenia ataku terrorystycznego.
16:35. Polskie generatory prądu dla Kijowa… sprzedawane na OLX? MSWiA zaprzecza
W sieci pojawiły się wpisy sugerujące, że generatory prądu wysłane z Polski do Kijowa rzekomo trafiają na ukraińskie aukcje internetowe. PAP ustaliła m.in., że sprzęt dostępny w internecie różni się mocą od tego wysłanego z Polski. – Możemy kontrolować sposób jego wykorzystania – powiedział PAP Tomasz Kułakowski z MSWiA.
15:02. Do ukraińskiego MSZ wezwano ambasadora Węgier po oskarżeniach o ingerowanie w węgierskie wybory
Do MSZ Ukrainy wezwano ambasadora Węgier Antala Heizera w związku z oskarżeniami Budapesztu, iż Kijów próbuje ingerować w zaplanowane na kwiecień wybory parlamentarne na Węgrzech, sprzyjając głównej sile opozycyjnej, partii TISZA. Dzień wcześniej ukraiński ambasador Fedir Szandor został wezwany do MSZ Węgier.
Napięcia między dwoma krajami ponownie się zaostrzyły, gdy w poniedziałek węgierski premier Viktor Orban opublikował nagranie na platformie X, obwiniając Kijów i ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o „obraźliwe i groźne wypowiedzi pod adresem Węgier i węgierskiego rządu”.
14:38. Rosja gotowa… ugościć Zełenskiego?
Doradca Kremla Jurij Uszakow powiedział, że Rosja jest gotowa gościć prezydenta Ukrainy Zełenskiego w Moskwie, jeśli ten będzie gotów spotkać się z Putinem. Uszakow powiedział, że Rosja zagwarantuje Zełenskiemu bezpieczeństwo i zapewni warunki pracy podczas takiej wizyty
— relacjonuje profil NOELREPORTS w serwisie X, załączając nagranie z wypowiedzią Uszakowa - doradcy Putina ds. polityki zagranicznej.
13:33. Gaz-System rozbudował stację w Hermanowicach. Ponad dwukrotne zwiększenie przesyłu gazu w kierunku Ukrainy
Stacja regulacyjno-pomiarowa w Hermanowicach na Podkarpaciu została rozbudowana. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie ponad dwukrotne zwiększenie przesyłu gazu w kierunku Ukrainy.
12:50. Krajewski rozmawiał z wicepremierem Ukrainy m.in. o rolnictwie i akcesji do UE
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski rozmawiał w Warszawie z wicepremierem Ukrainy Tarasem Kaczką. Rozmowy dotyczyły m.in. relacji polsko-ukraińskich w kwestii rolnictwa oraz przyszłego wejścia Ukrainy do UE.
11:42. CSIS: rosyjska armia straciła na Ukrainie blisko 1,2 mln żołnierzy
Eksperci Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) z siedzibą w Waszyngtonie szacują, że rosyjska armia straciła podczas rozpoczętej w 2022 r. wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie blisko 1,2 mln zabitych, rannych i zaginionych żołnierzy.
Według ekspertów CSIS tylko w 2025 roku straty wojsk rosyjskich to 425 tys. zabitych i rannych, średnio około 35 tys. miesięcznie. Od początku wojny poległo 315 tys. żołnierzy rosyjskich.
Na Ukrainie armia rosyjska straciła 17 razy więcej żołnierzy niż armia radziecka w Afganistanie, 11 razy więcej niż podczas obu wojen czeczeńskich oraz ponad pięć razy więcej, niż liczba poległych we wszystkich zarówno rosyjskich jak radzieckich wojnach toczonych po II wojny światowej.
Liczba rosyjskich ofiar na polu walki jest znacznie większa niż liczba ofiar po stronie ukraińskiej – stosunek ten wynosi około 2,5:1 lub 2:1. Straty ukraińskie prawdopodobnie wyniosły od 500 tys. do 600 tys. zabitych, rannych i zaginionych.
10:51. CNN: wskazówki Zegara Zagłady są najbliżej północy w historii
Wskazówki Zegara Zagłady znalazły się najbliżej północy w historii - przekazała stacja CNN. Do momentu, w którym zegar zacznie wskazywać godz. 24, zostało tylko 85 sekund.
Koncepcja symbolicznego zegara, alarmującego o egzystencjalnych zagrożeniach dla ludzkości, została stworzona w 1947 r. przez czasopismo „Bulletin of the Atomic Scientists”. Stało się dwa lata po użyciu przez Stany Zjednoczone broni atomowej przeciwko Japonii.
Najdalej od północy, o 17 minut, Zegar Zagłady przesunął się w 1991 r., po zakończeniu zimnej wojny i podpisaniu traktatu między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi o redukcji ich arsenałów nuklearnych.
W ostatnich latach zegar pokazywał, że ludzkości zostaje coraz mniej czasu. W 2023 r. wskazówki przesunięto na 90 sekund przed północą, głównie ze względu na rosnące zagrożenie stwarzane przez inwazję Rosji na Ukrainę.
W 2025 r. wskazówki przesunęły się o sekundę.
09:44. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 690 żołnierzy (łącznie 1 236 570 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie).
08:15. Szijajrto: jesteśmy jedyną przeszkodą na drodze Ukrainy do członkostwa w UE
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto skomentował wywiad udzielony przez szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybihę, w którym stwierdził on, że Węgry są jedyną przeszkodą na drodze jego kraju do UE. W pełni się z tym zgadzamy - podkreślił Szijjarto.
07:00. Ukraina wciąż nie udostępnia danych
Ważą się losy podpisanej niedawno umowy o zwalczaniu przestępczości. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że służby nie są pewne, czy skutecznie zablokuje ona wjazd sabotażystom, czy pozostanie jedynie złudnym politycznym sukcesem.
06:33. Premier Finlandii: Przywódca Chin Xi chce zawieszenia broni i pokoju między Rosją a Ukrainą
Prezydent Chin Xi Jinping chce zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą i opowiada się za osiągnięciem pokoju - oświadczył we wtorek szef fińskiego rządu Petteri Orpo po rozmowach z chińskim przywódcą w Pekinie.
Według Orpo jest całkowicie jasne, że Xi chce zakończyć „bezsensowne walki” na Ukrainie i zapowiedział, że będzie aktywnie działać na rzecz osiągnięcia tego celu.
Premier Finlandii, który udał się do Chin z kilkudniową wizytą, skomentował spotkanie z Xi oraz poruszoną sprawę Ukrainy na konferencji w fińskiej ambasadzie.
00:01. Bez prądu pozostaje wciąż 710 tys. mieszkańców Kijowa
710 tys. mieszkańców Kijowa w dalszym ciągu nie ma prądu po ubiegłotygodniowych atakach rosyjskich na obiekty energetyczne – poinformował we wtorek pierwszy wicepremier, minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal na platformach społecznościowych.
Proces przywracania dostaw trwa. Równolegle pracujemy nad rozwiązaniami systemowymi – kogeneracja (wytwarzanie prądu i ciepła w jednym procesie technologicznym - PAP), uproszczenie połączeń i budowa nowych linii
— podkreślił Szmyhal.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział po rosyjskich atakach pociskami balistycznymi i dronami w nocy z 19 na 20 stycznia, że ponad 1 mln odbiorców w Kijowie zostało pozbawionych dostaw prądu, a przeszło 4 tys. budynków wielorodzinnych – ogrzewania.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy powiadomiło o uruchomieniu punktów wsparcia oraz przygotowywaniu gorących posiłków dla potrzebujących.
