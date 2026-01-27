Jedna osoba jest w stanie krytycznym w wyniku strzelaniny z udziałem funkcjonariuszy straży granicznej Border Patrol w Arizonie - podała telewizja NBC News. Okoliczności incydentu nie są jeszcze znane.
Jak poinformowała NBC, do strzelaniny doszło rano przy lokalnej drodze w hrabstwie Pima w Arizonie niedaleko granicy z Meksykiem.
Nie ma dotąd informacji na temat okoliczności zdarzenia. Postrzelona osoba będąca w stanie krytycznym została zabrana śmigłowcem do pobliskiego szpitala.
Według oświadczenia biura szeryfa hrabstwa Pima, na miejsce przybyła policja i FBI.
CZYTAJ TAKŻE:
— Dlaczego agenci ICE zastrzelili 37-latka? Nowe nagranie ze strzelaniny w Minneapolis! Widać przebieg całej sytuacji
— Strzelanina w Minnesocie. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez służby imigracyjne ICE. W sieci udostępniono nagranie
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751734-strzelanina-z-udzialem-strazy-granicznej-w-arizonie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.