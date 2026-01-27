Strzelanina z udziałem funkcjonariuszy straży granicznej w Arizonie! Jedna osoba jest w stanie krytycznym

Jedna osoba jest w stanie krytycznym w wyniku strzelaniny z udziałem funkcjonariuszy straży granicznej Border Patrol w Arizonie - podała telewizja NBC News. Okoliczności incydentu nie są jeszcze znane.

Jak poinformowała NBC, do strzelaniny doszło rano przy lokalnej drodze w hrabstwie Pima w Arizonie niedaleko granicy z Meksykiem.

Nie ma dotąd informacji na temat okoliczności zdarzenia. Postrzelona osoba będąca w stanie krytycznym została zabrana śmigłowcem do pobliskiego szpitala.

Według oświadczenia biura szeryfa hrabstwa Pima, na miejsce przybyła policja i FBI.

