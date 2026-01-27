„Niemcy poszli w kierunku narracji izraelskiej, że Auschwitz to jest wyłącznie zagłada Żydów. Wszelkie inne komponenty tego psują obraz. W związku z tym o tym się nie mówi. Nie mówi się też o tym, że nawet Żydzi polscy, którzy tam stracili życie, byli polskimi obywatelami” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Andrzej Przyłębski, były ambasador RP w Niemczech.
Profesor Andrzej Przyłębski został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24, czy Niemcy wciąż mają problem z historią wyswobodzenia Auschwitz.
Myślę, że tak, że oni na dobrych relacjach z Izraelem odbudowali autorytet swojego państwa
— wskazał.
Zdawkowe relacje
Zwrócił uwagę, że w niemieckich mediach sprawę tę odnotowuje się jedynie zdawkowo, aby „odhaczyć rocznicę”.
Pamiętam, to zawsze tego dnia w Bundestagu jest…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751725-tylko-u-nas-przylebski-niemcy-nie-mowia-o-polskich-ofiarach