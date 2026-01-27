TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Niemcy celowo "zapominają" o polskich ofiarach Auschwitz. Prof. Przyłębski: "Poszli w kierunku narracji izraelskiej"

Prof. Andrzej Przyłębski (na zdjęciu) zwrócił uwagę, że niemieckie media milczą na temat polskich ofiar Auschwitz / autor: Fratria
Niemcy poszli w kierunku narracji izraelskiej, że Auschwitz to jest wyłącznie zagłada Żydów. Wszelkie inne komponenty tego psują obraz. W związku z tym o tym się nie mówi. Nie mówi się też o tym, że nawet Żydzi polscy, którzy tam stracili życie, byli polskimi obywatelami” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Andrzej Przyłębski, były ambasador RP w Niemczech.

Profesor Andrzej Przyłębski został zapytany na antenie Telewizji wPolsce24, czy Niemcy wciąż mają problem z historią wyswobodzenia Auschwitz.

Myślę, że tak, że oni na dobrych relacjach z Izraelem odbudowali autorytet swojego państwa

— wskazał.

Zdawkowe relacje

Zwrócił uwagę, że w niemieckich mediach sprawę tę odnotowuje się jedynie zdawkowo, aby „odhaczyć rocznicę”.

Pamiętam, to zawsze tego dnia w Bundestagu jest…

