Na Malcie trwają poszukiwania 13-letniej Polki, która została porwana przez wzburzone morze wczoraj wieczorem. Miejscowe służby poinformowały, że dziś rano wznowiły poszukiwania dziecka, przerwane w nocy z powodu złych warunków pogodowych.
Jak podał dziennik „Times of Malta”, także brat dziewczynki wpadł do morza, ale został uratowany przez ojca, który doznał obrażeń.
Rodzeństwo porwane przez fale
Według gazety turyści z Polski - ojciec z dwojgiem dzieci, przebywający w hotelu w miejscowości Cirkewwa - poszli nad morze, prawdopodobnie po to, by zrobić zdjęcia. Chłopiec i dziewczynka zostali porwani przez fale. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania dziewczynki. Misję ratunkową przerwano w nocy.
Maltańskie służby przekazały, że ekstremalne warunki pogodowe, w tym wzburzone morze i silny wiatr, utrudniają operację prowadzoną z użyciem śmigłowców, łodzi i dronów.
