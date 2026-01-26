Trwa 1434. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 27 styczeń 2026 r.
11:00. Sytuacja na froncie
W ciągu ostatniego dnia odnotowano łącznie 103 starcia bojowe na froncie - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodzi nadal na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 33 akcje szturmowe sił rosyjskich.
10:19. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 135 rosyjskich dronów
Siły Powietrzne powiadomiły, że w nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 165 uderzeniowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi, z czego około 100 dronów bojowych to Shahedy.
Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 135 dronów rosyjskich na północy, południu, w centrum i na wschodzie kraju. Odnotowano trafienia 24 bezzałogowych statków powietrznych w 14 lokalizacjach. Siły Powietrzne zaznaczyły, że atak nadał trwa, a w przestrzeni powietrznej Ukrainy znajduje się kilka dronów.
09:52. Wzrosła liczba rannych w obwodzie odeskim
Szef administracji wojskowej obwodu odeskiego Ołeh Kiper przekazał, że w nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak w regionie, używając ponad 50 dronów. Według niego, uszkodzonych zostało wiele budynków mieszkalnych, a także budynku liceum i przedszkola. Kiper podał, że 23 osoby zostały poszkodowane, z czego dziewięć zostało hospitalizowanych. Stan jednej z osób rannych jest ciężki.
Obecnie mamy 23 osoby ranne. Dziewięć trafiło do szpitala, w tym dwie dziewczynki urodzone w 2013 i 2008 r. oraz kobieta w 39. tygodniu ciąży. Jedna osoba jest w stanie krytycznym, a osiem innych w stanie średnio ciężkim
— napisał Kiper w komunikatorze Telegram.
Ratownicy uratowali 14 osób, w tym jedno dziecko. Wstępnie wiadomo, że pod gruzami mogą nadal znajdować się ludzie
— przekazał Kiper.
09:20. Nowy minister obrony Ukrainy: w 2025 r. nasza Armia Dronów zlikwidowała 240 tys. żołnierzy rosyjskich
W ubiegłym roku dzięki systemowi Armia Dronów zlikwidowano około 240 tys. rosyjskich żołnierzy - poinformował minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow podczas wydarzenia „Armia Dronów — 2025”. Zdaniem ministra system ten doprowadził do przełomu na polu walki.
W 2025 roku odnotowano łącznie 819 737 trafień potwierdzonych nagraniami wideo. Najwięcej dotyczyło siły żywej przeciwnika – niemal 240 tys. Zarejestrowano także 62 tys. trafień w lekki sprzęt, 29 tys. w sprzęt ciężki oraz 32 tys. w uderzeniowe i rozpoznawcze bezzałogowe statki powietrzne
— powiedział Fedorow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Według ministra „po raz pierwszy uzyskaliśmy realne, zweryfikowane dane z pola walki, które można wykorzystywać do podejmowania decyzji zarządczych”.
Kontynuujemy rozwój programu i jeszcze w tym roku dodamy nowe kierunki: będziemy przyznawać punkty także za działania obrony powietrznej i lotnictwa wojskowego przeciwko wrogim dronom oraz nagradzać snajperów za ich pracę
— zaznaczył Fedorow.
W lipcu 2022 r. Ukraina uruchomiła system Armia Dronów, który w ciągu półtora roku przekształcił się z projektu UNITED24 w zakrojony na szeroką skalę program rządowy. W 2023 r. w ramach projektu zakontraktowano ponad 300 tys. bezzałogowych statków powietrznych. Spośród nich 90 proc. to drony produkcji ukraińskiej.
09:00. Nocny atak na Odessę
Serhij Łysak, mer Odessy poinformował, że w nocnym ataku dronów na Odessę ranne zostały trzy osoby, doszło też do zniszczeń infrastruktury cywilnej, a na terenie miasta wybuchło kilka dużych pożarów. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, cerkiew w centrum miasta i budynek przedszkola. Pod gruzami jednego z poważnie uszkodzonych budynków mieszkalnych mogą znajdować się ludzie.
Błąd: Nie możesz wstawiać obrazków z zewnętrznych serwerów.
Błąd: Nie możesz wstawiać obrazków z zewnętrznych serwerów.
08:01. Rosyjskie straty wojenne
Od początku agresji Rosji na Ukrainę zginęło 1235880 żołnierzy Putina.
07:52. „FT”: USA uzależniają gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy od oddania Donbasu
Administracja Donalda Trumpa zasygnalizowała Ukrainie, że gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA są uzależnione od zgody na porozumienie, które prawdopodobnie będzie wymagało przekazania Rosji całego Donbasu - podał we wtorek „Financial Times”, powołując się na osiem osób zaznajomionych z rozmowami.
Według brytyjskiej gazety Waszyngton zasygnalizował również, że może zaoferować Ukrainie więcej broni w celu wzmocnienia jej armii w czasie pokoju, jeśli Kijów zgodzi się wycofać siły z tych części Donbasu, które pozostają pod jego kontrolą.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę, że amerykański dokument dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest „w 100 proc. gotowy”, a Kijów czeka teraz na termin i miejsce jego podpisania.
Jak przypomniał „FT”, Zełenski konsekwentnie powtarza, że w każdym porozumieniu pokojowym kończącym wojnę musi zostać zapewniona integralność terytorialna Ukrainy.
Niemniej, wysoki rangą urzędnik ukraiński przyznał w rozmowie z dziennikiem, że Ukraina jest coraz bardziej niepewna, czy Waszyngton faktycznie zobowiąże się do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa, ponieważ Stany Zjednoczone „za każdym razem wstrzymują się z podpisaniem” tego dokumentu.
03:01. Służba kontrwywiadu Łotwy: Rosja postrzega kraje bałtyckie tak samo, jak Ukrainę przed atakiem
Rosyjskie postrzeganie Łotwy staje się coraz bardziej zbliżone do tego, jakie Rosja miała wobec Ukrainy przed wojną. Coraz bardziej negatywny wizerunek Łotwy oraz innych krajów bałtyckich może w dłuższej perspektywie skutkować bardziej agresywnymi działaniami zza wschodniej granicy - wynika z raportu służb kontrwywiadowczych.
W rosyjskim przekazie Łotwa jest krajem rusofobicznym i uciskającym rosyjskojęzycznych mieszkańców
— stwierdzono w raporcie Biura Ochrony Konstytucji (SAB), jednego z trzech na Łotwie organów bezpieczeństwa państwa, odpowiedzialnego m.in. za kontrwywiad.
W zamieszkanej przez około 1,86 mln osób Łotwie, rosyjska mniejszość stanowi ponad jedną czwartą społeczeństwa, a rosyjskim językiem – jako głównym – posługuje się więcej niż co trzeci mieszkaniec.
Rosyjskie narracje przedstawiają również Łotwę jako państwo nazistowskie, marionetkę Wielkiej Brytanii i USA oraz państwo upadłe. Przed wojną Moskwa rozpowszechniała podobne narracje dotyczące Ukrainy. Teraz w podobny sposób przedstawia wszystkie trzy kraje bałtyckie
— podkreślono.
00:01. Orban polecił szefowi węgierskiej dyplomacji wezwanie ambasadora Ukrainy
Premier Węgier Viktor Orban ogłosił w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, że polecił ministrowi spraw zagranicznych Peterowi Szijjarto wezwanie jeszcze tego samego dnia ambasadora Ukrainy w związku z rzekomą ingerencją w proces wyborczy w kraju.
Nasze agencje bezpieczeństwa przeanalizowały ostatni ukraiński atak, stwierdzając, że wpisuje się on w skoordynowany szereg środków mających na celu ingerencję w wybory na Węgrzech
— oświadczył Orban.
Podkreślił, że Węgry nie mogą pozwolić, by ktokolwiek zagrażał ich suwerenności i integralności procesu wyborczego.
Z tego powodu poleciłem ministrowi spraw zagranicznych Peterowi Szijjarto wezwanie dziś ambasadora Ukrainy. Suwerenność i interesy Węgier będą chronione
— podkreślił węgierski premier.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751668-relacja-1434-dzien-wojny-rosnie-liczba-rannych-w-odessie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.