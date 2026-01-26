NA ŻYWO

RELACJA. 1434. dzień wojny na Ukrainie. Orban polecił szefowi węgierskiej dyplomacji wezwanie ambasadora Ukrainy

  • Świat
  • opublikowano:
1434. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
1434. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Trwa 1434. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 27 styczeń 2026 r.

00:01. Orban polecił szefowi węgierskiej dyplomacji wezwanie ambasadora Ukrainy

Premier Węgier Viktor Orban ogłosił w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, że polecił ministrowi spraw zagranicznych Peterowi Szijjarto wezwanie jeszcze tego samego dnia ambasadora Ukrainy w związku z rzekomą ingerencją w proces wyborczy w kraju.

Nasze agencje bezpieczeństwa przeanalizowały ostatni ukraiński atak, stwierdzając, że wpisuje się on w skoordynowany szereg środków mających na celu ingerencję w wybory na Węgrzech

— oświadczył Orban.

Podkreślił, że Węgry nie mogą pozwolić, by ktokolwiek zagrażał ich suwerenności i integralności procesu wyborczego.

Z tego powodu poleciłem ministrowi spraw zagranicznych Peterowi Szijjarto wezwanie dziś ambasadora Ukrainy. Suwerenność i interesy Węgier będą chronione

— podkreślił węgierski premier.

red/PAP/X/FB

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

