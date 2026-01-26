Trwa 1434. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 27 styczeń 2026 r.
00:01. Orban polecił szefowi węgierskiej dyplomacji wezwanie ambasadora Ukrainy
Premier Węgier Viktor Orban ogłosił w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, że polecił ministrowi spraw zagranicznych Peterowi Szijjarto wezwanie jeszcze tego samego dnia ambasadora Ukrainy w związku z rzekomą ingerencją w proces wyborczy w kraju.
Nasze agencje bezpieczeństwa przeanalizowały ostatni ukraiński atak, stwierdzając, że wpisuje się on w skoordynowany szereg środków mających na celu ingerencję w wybory na Węgrzech
— oświadczył Orban.
Podkreślił, że Węgry nie mogą pozwolić, by ktokolwiek zagrażał ich suwerenności i integralności procesu wyborczego.
Z tego powodu poleciłem ministrowi spraw zagranicznych Peterowi Szijjarto wezwanie dziś ambasadora Ukrainy. Suwerenność i interesy Węgier będą chronione
— podkreślił węgierski premier.
red/PAP/X/FB
