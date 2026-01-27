Władze Mozambiku alarmują przed atakami krokodyli i hipopotamów! Nie żyją trzy osoby. Powodem dramatycznej sytuacji wylew rzek

Władze Mozambiku ostrzegają mieszkańców południowych miast przed atakami krokodyli i hipopotamów
Władze Mozambiku ostrzegają mieszkańców południowych miast przed atakami krokodyli i hipopotamów, które pojawiły się wraz z wylewającą się z koryt rzek wodą i już zabiły co najmniej trzy osoby.

Na południu Afryki, w Mozambiku, Republice Południowej Afryki i Zimbabwe od tygodni nieprzerwanie padają ulewne deszcze, wywołując najgorsze powodzie od ćwierćwiecza, w których zginęło już ponad 100 osób, a setki tysięcy zostało przesiedlonych.

Ataki krokodyli

Tylko w Mozambiku od początku stycznia zginęło 13 osób, z czego co najmniej trzy w wyniku ataków krokodyli, które poważnie zraniły też kilka osób.

Henriques Bongece, sekretarz prowincji Maputo w Mozambiku, powiedział, że krokodyle przypłynęły z sąsiedniej RPA, wykorzystując olbrzymie rozlewiska utworzone przez rzekę Limpopo i jej dopływy.

Apelujemy do wszystkich, aby nie zbliżali się do stojących wód, ponieważ dryfują w nich krokodyle. Rzeki połączyły się ze wszystkimi obszarami, gdzie jest woda

— powiedział Bongece, cytowany przez mozambicką agencję informacyjną Aimnews.

Zwierzęta opanowały brzegi i laguny

Również władze Parku Narodowego Limpopo w południowej prowincji Gaza zaapelowały do mieszkańców dystryktów, przez które przepływają rzeki Elephant i Limpopo, o ostrożność w związku z krokodylami i hipopotamami, które rozprzestrzeniły się w regionie w wyniku powodzi.

Według administratora tego parku, Francisco Parieli, setki krokodyli i hipopotamów mogły opanować brzegi Limpopo i niektóre laguny po częściowym spuszczeniu wody na tamie Massingir. Pariela, w rozmowie z publicznym nadawcą Radio Mozambique przyznał, że sytuacja ta już doprowadziła do poważnego konfliktu między ludźmi a dzikimi zwierzętami w kilku dystryktach.

Władze Mozambiku poinformowały, że tegoroczna powódź jest najgorszą od 2000 r., kiedy zginęło około 700 osób.

