Dowódca straży granicznej Border Patrol, kierujący operacjami służb imigracyjnych w Minneapolis, Greg Bovino i część jego funkcjonariuszy opuszczą wkrótce miasto - podała stacja CNN. Bovino był krytykowany za swoje wypowiedzi po zastrzeleniu przez jego podwładnych Alexa Prettiego.
Według CNN, Bovino, który w ostatnich tygodniach stał się publiczną twarzą deportacyjnych operacji służb, wzbudził frustrację przedstawicieli administracji Donalda Trumpa swoim podejściem do zastrzelenia przez swoich funkcjonariuszy mężczyzny w Minneapolis. Godziny po zdarzeniu Bovino bezpodstawnie twierdził, że 37-letni pielęgniarz Alex Pretti zamierzał przeprowadzić „masakrę” na jego podwładnych, a w niedzielnym wywiadzie dla CNN oznajmił, że nie Pretti jest ofiarą, lecz funkcjonariusze.
Trrump wysłał do Minneapolis koordynatora polityki imigracyjnej - „cara od granicy” - Toma Homana, by kierował operacjami w Minnesocie. Według doniesień m.in. Fox News, w przeciwieństwie do preferującego agresywne operacje Bovino Homan opowiadał się za skupieniem służb na zatrzymywaniu i deportacji „najgorszych z najgorszych” nielegalnych imigrantów.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump wysyła „cara od granicy” do Minnesoty. „Jest surowy, ale sprawiedliwy”. Prezydent USA pisze też o telefonie od gubernatora!
Wypowiedź rzeczniki Białego Domu
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała, że Minneapolis mogą opuścić wszyscy agenci Border Patrol, jeśli miejscowe władze będą współpracowały ze służbami.
Decyzja ta jest kolejną oznaką częściowego wycofania się z dotychczasowego podejścia przez Biały Dom. Według jednego cytowanego przez CNN urzędnika administracji, Trump w niedzielę i poniedziałek spędził kilka godzin oglądając telewizję i był niezadowolony z tego, jak „wypada” jego administracja. Badania opinii publicznej wskazywały, że działania służb coraz gorzej ocenia też ogół Amerykanów.
Bovino był dotychczas czołową postacią, pojawiając się wszędzie tam, gdzie władze federalne. Jego styl, krótko przystrzyżone włosy i noszony przez niego długi płaszcz sprawiał, że bywał porównywany przez krytyków - w tym gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma - do oficera SS lub Gestapo.
PAP/Oskar Górzyński/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751664-nieoficjalnie-wazna-decyzja-ws-obecnosci-sluzb-w-minneapolis
