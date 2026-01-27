Włochy mają dość bulwersujących działań Szwajcarii po pożarze w Crans-Montanie. Rząd Meloni wycofał swojego ambasadora

Ambasador Włoch w Szwajcarii został wezwany do Rzymu przez rząd Giorgii Meloni / autor: EPA/CYRIL ZINGARO Dostawca: PAP/EPA.
Ambasador Włoch w Szwajcarii został wezwany do Rzymu przez rząd Giorgii Meloni / autor: EPA/CYRIL ZINGARO Dostawca: PAP/EPA.

Ambasador Włoch w Szwajcarii, wezwany do Rzymu przez rząd Giorgii Meloni, wróci do Berna dopiero wtedy, gdy strona szwajcarska podejmie współpracę z włoskim wymiarem sprawiedliwości ws. pożaru w Crans-Montanie - zdecydowała Rada Ministrów. Wśród 40 ofiar pożaru jest sześcioro Włochów.

Agencja Ansa podała, że premier Meloni i szef MSZ Antonio Tajani podjęli po spotkaniu z ambasadorem Gianem Lorenzo Cornado decyzję, że pozostanie on na razie w Rzymie.

Dyplomata został wezwany do Wiecznego Miasta w weekend po tym, gdy szwajcarski sąd zwolnił z aresztu za kaucją właściciela baru, w którym wybuchł pożar w noc sylwestrową. Postanowienie sądu wywołało oburzenie i protest włoskiego rządu.

Stanowisko włoskiego rządu

Włoska Rada Ministrów ogłosiła, że oczekuje współpracy wymiarów sprawiedliwości obu krajów w ramach dochodzenia w sprawie tragedii oraz natychmiastowego powołania wspólnego zespołu śledczych w celu ustalenia odpowiedzialnych za to, co się stało. Dopiero po rozpoczęciu takiej współpracy ambasador wróci do Szwajcarii.

Domagamy się, aby wszystko zostało wyjaśnione i by nie obrażano pamięci młodych ludzi, którzy zginęli

— oświadczył szef dyplomacji, wicepremier Tajani.

Ansa odnotowuje, że dotychczas Szwajcaria w odpowiedzi na postulaty włączenia włoskich śledczych odpowiadała, że nie pozwala na to kodeks karny tego kraju.

Szwajcarskie odszkodowania

Władze kantonu Valais, do którego należy Crans-Montana, ogłosiły, że przeznaczą 10 mln franków szwajcarskich dla rodzin ofiar pożaru, rannych i tych osób, które zostały bezpośrednio dotknięte tragedią.

Według szwajcarskich mediów łączne żądania odszkodowań mogą wynieść od 600 mln do 1 mld franków.

Adrian Siwek/PAP

