Niemiecka gospodarka jest nieprzygotowana na wypadek konfliktu zbrojnego
Niemiecka gospodarka jest nieprzygotowana na wypadek konfliktu zbrojnego

Niemiecka gospodarka jest nieprzygotowana na wypadek napięć i konfliktu zbrojnego. „Skuteczna obrona i odstraszanie Rosji nie mogą być rozpatrywane wyłącznie w kategoriach militarnych, ale wymagają systematycznego zaangażowania niemieckiej gospodarki” - wskazało „Sueddeutsche Zeitung”, które powołało się na nieopublikowane jeszcze badanie Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW).

IW przeprowadziło badanie poprzez ankietę wśród ponad 1000 firm. Z jej rezultatów wynika, że aż 86 procent respondentów twierdzi, że chroni się przed cyberatakami i podjęła działania związane z dezinformacją, sabotażem oraz szpiegostwem.

Bezbronność niemieckiej gospodarki

Problem polega jednak na tym, że zaledwie nieco ponad 3 procent ankietowanych firm jest przygotowanych na awarie sprzętu.

Dodatkowo zaledwie 4 procent jest przygotowanych na ewentualne braki kadrowe. Tylko 5 procent firm posiada umowy lojalnościowe na wypadek zagrożenia.

Z badania wynika, że 24 procent firm twierdzi, że jest przygotowanych na awarie i ograniczenia infrastrukturalne. Kolejne 17 procent zamierza natomiast podjąć dodatkowe działania z tym związane.

Dodatkowe zadania

W badaniu zwrócono uwagę, że gdyby doszło do sytuacji kryzysowej, to na przedsiębiorstwa spadłyby dodatkowe zadania.

Wskazano, że przedsiębiorstwa zbrojeniowe, technologiczne i dostawcze musiałyby zapewniać broń, pojazdy oraz sprzęt.

Co więcej, przedsiębiorstwa produkujące na cele cywilne musiałyby zwolnić część swoich pracowników do służby wojskowej oraz innych zadań, a mimo to łagodzić skutki przeciw w łańcuchach dostaw oraz zabezpieczyć swoje systemy przed potencjalnymi cyberatakami.

Zaopatrzenie ludności byłoby najważniejszym zadaniem, które spadłoby na niemieckie przedsiębiorstwa.

Adrian Siwek/Dw.com/„Sueddeutsche Zeitung”

