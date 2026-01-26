Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wyśle do Minnesoty Toma Homana, pełnomocnika ds. polityki imigracyjnej nazywanego „carem od granicy”, po protestach przeciw służbom imigracyjnym w tym stanie. Ogłosił też, że trwa dochodzenie ws. kongresmenki Demokratów z Minnesoty Ilhan Omar. Amerykański przywódca napisał również w mediach społecznościowych, że gubernator Tim Walz zadzwonił do niego „z prośbą o współpracę w sprawie Minnesoty”. „To była bardzo dobra decyzja i, szczerze mówiąc, wydawało się, że nadajemy na podobnych falach” - czytamy.
„Car od granicy” skierowany do Minnesoty
Dziś wieczorem wysyłam Toma Homana do Minnesoty. Nie był zaangażowany w tamte rejony, ale zna i lubi wielu tamtejszych ludzi. Tom jest surowy, ale sprawiedliwy i będzie podlegał bezpośrednio mnie
— napisał Trump w porannym wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała, że Homan ma kierować operacjami Służby ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) na miejscu i „kontynuować zatrzymywanie najgorszych przestępców - nielegalnych imigrantów”.
Homan był początkowo główną publiczną twarzą akcji deportacyjnych administracji Trumpa, lecz w ostatnich miesiącach został odsunięty na boczny tor. Jak donosiła telewizja Fox News, był to skutek sporu wewnątrz administracji między zwolennikami skupienia się na zatrzymywaniu imigrantów przestępców - do których należał Homan oraz szef ICE Todd Lyons - oraz tych opowiadającym się za szerszymi, agresywniejszymi i bardziej widocznymi akcjami służb. Do tej drugiej grupy należeć mieli szefowa departamentu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem i jej nieformalny doradca Corey Lewandowski oraz dowódca służby Border Patrol Greg Bovino. To właśnie Noem i Bovino byli w ostatnim czasie głównymi urzędnikami tłumaczącymi politykę administracji Trumpa.
Sam Trump wypowiadał się o sprawie z większą rezerwą, a wczoraj w rozmowie z „Wall Street Journal” odmówił odpowiedzi na pytanie, czy agent federalny, który zastrzelił mężczyznę w Minneapolis, działał w sposób odpowiedni. Zasygnalizował też, że służby federalne mogą opuścić Minnesotę.
W tym samym wpisie Trump oznajmił też, że prowadzone jest śledztwo w sprawie wyłudzeń świadczeń socjalnych przez przedstawicieli somalijskiej diaspory, twierdząc, że afera ta, badana od miesięcy, „jest przynajmniej częściowo odpowiedzialna za brutalne, zorganizowane protesty uliczne”.
Prezydent USA poinformował też, że resort sprawiedliwości i Kongres „badają sprawę” urodzonej w Somalii lewicowej kongresmenki Demokratów z Minnesoty Ilhan Omar, która - według Trumpa - „opuściła Somalię z NICZYM, a jej majątek podobno przekracza 44 miliony dolarów”.
Gubernator Walz zadzwonił do Trumpa
Prezydent USA opublikował również wpis, w którym przekazał, że zadzwonił do niego gubernator Minnesoty Tim Walz (były „partner” Kamali Harris z wyborów prezydenckich), który dwa dni temu aktywował wojska Gwardii Narodowej, by pomogły stanowym służbom w pilnowaniu porządku w obliczu demonstracji po zabiciu 37-letniego Aleksa Prettiego przez funkcjonariuszy służb granicznych.
Gubernator Tim Walz zadzwonił do mnie z prośbą o współpracę w sprawie Minnesoty. To była bardzo dobra decyzja i, szczerze mówiąc, wydawało się, że nadajemy na podobnych falach. Powiedziałem gubernatorowi Walzowi, że poproszę Toma Homana, aby do niego zadzwonił i że szukamy wszystkich przestępców, których mają w swoich rękach. Gubernator, z wielkim szacunkiem, to zrozumiał i porozmawiam z nim w najbliższej przyszłości. Był zadowolony, że Tom Homan jedzie do Minnesoty, ja też! Odnieśliśmy ogromny SUKCES w Waszyngtonie, Memphis w stanie Tennessee, Nowym Orleanie w Luizjanie i praktycznie każdym innym miejscu, którego „dotknęliśmy”, a nawet w Minnesocie przestępczość znacznie spadła, ale zarówno gubernator Walz, jak i ja chcemy poprawić sytuację!
— oświadczył amerykański prezydent.
W swoim komunikacie z rozmowy Walz określił rozmowę z Trumpem jako produktywną. Poinformował, że ubiegał się o niezależne śledztwo w sprawie śmierci osób zastrzelonych przez funkcjonariuszy federalnych i apelował o zmniejszenie obecności służb w jego stanie.
Prezydent zgodził się rozważyć zmniejszenie liczby agentów federalnych w Minnesocie i bardziej skoordynowaną współpracę ze stanem w zakresie egzekwowania prawa imigracyjnego w odniesieniu do brutalnych przestępców.
Polityk zapewnił też, że stanowa służba więziennictwa zawsze informuje służby imigracyjne ICE, jeśli do więzień trafiają osoby niebędące obywatelami USA.
Wpis Trumpa sygnalizuje znaczący zwrot w dotychczasowym podejściu do sytuacji w Minnesocie, gdzie trwa największa w historii operacja federalnych służb imigracyjnych. Operacja ta doprowadziła do ostrego sporu między władzami centralnymi i stanowymi. Trump wielokrotnie ostro krytykował Walza, byłego kandydata na wiceprezydenta, zarzucał mu odmowę współpracy, podżeganie do buntu i ataków na służby. Przedstawiciele Białego Domu obarczali też władze stanowe winą za to, że w Minneapolis doszło do dwóch przypadków zastrzelenia demonstrantów przez funkcjonariuszy. Walz i inni politycy otrzymali również wezwania do złożenia zeznań w dochodzeniach dotyczących ich wypowiedzi na temat działań służb w ramach „Operacji Metro Surge”.
Gubernator Minnesoty, burmistrz Minneapolis Jacob Frey oraz inni przedstawiciele władz lokalnych określali operację służb mianem okupacji i zorganizowanej kampanii brutalności przeciwko ich stanowi. Lokalne organy ścigania skarżyły się też na to, że zostały wykluczone z dostępu do dowodów i śledztw w sprawie śmierci demonstrantów, Renee Good i Aleksa Prettiego. Władze wniosły też do sądu o zablokowanie dalszych operacji służb federalnych w Minnesocie.
Noem zostaje na stanowisku
Kristi Noem będzie nadal kierować Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego z pełnym zaufaniem Prezydenta
— oświadczyła także Leavitt, odnosząc się do pytania postawionego w świetle zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, że zamierza wysłać swojego doradcę, „cara od granicy” Toma Homana do Minnesoty. Ogłoszenie prezydenta uruchomiło spekulacje na temat tego, że wysłanie odsuniętego w ostatnich miesiącach na boczny tor Homana jest zwiastunem zmian w DHS.
Tom Homan ma wyjątkową pozycję, by porzucić wszystko i skupić się wyłącznie na Minnesocie, aby rozwiązać problemy, które powstały w wyniku braku współpracy ze strony władz stanowych i lokalnych
— wyjaśniła Leavitt.
Sama Noem podziękowała prezydentowi we wpisie na platformie X za decyzję o wysłaniu Homana do Minnesoty, twierdząc, że jest to „dobra wiadomość dla pokoju, bezpieczeństwa i rozliczenia w Minneapolis”.
Demokraci z Izby Reprezentantów jeszcze przed sobotnim zdarzeniem zgłosili uchwałę o impeachmencie Noem, która obecnie zebrała już ponad 120 podpisów. Choć formalne postawienie szefowej DHS w stan oskarżenia jest bardzo mało prawdopodobne w obecnej kadencji, to Demokraci są faworytami, by odzyskać kontrolę nad Izbą po listopadowych wyborach do Kongresu.
Co się dzieje w Minnesocie?
Przypomnijmy, dwa dni temu w strzelaninie w największym mieście stanu Minnesota zginął 37-letni pielęgniarz Alex Pretti. Niespełna trzy tygodnie wcześniej, 7 stycznia, zastrzelona została również 37-letnia Renee Good, która jak twierdzili funkcjonariusze Służby ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE).
Administracja Trumpa wysłała do miasta 3000 funkcjonariuszy Border Force i ICE, co jest liczbą pięciokrotnie większą niż liczy miejscowa policja. Minneapolis jest jednym z głównych tzw. miast sanktuariów, czyli tych, których władze przymykają oczy na obecność nielegalnych imigrantów i nie chcą współpracować ze służbami próbującymi ich deportować. W szczególności w Minnesocie jest największe w USA skupisko imigrantów z Somalii i obywateli USA pochodzenia somalijskiego.
W grudniu prokurator federalny w Minnesocie powiedział, że szacuje, iż w ciągu ostatnich lat osoby i firmy związane z somalijską społecznością w stanie wyłudziły ponad 9 mld dolarów funduszy socjalnych, m.in. zakładając fikcyjne żłobki i centra pomocy imigrantom. To obciąża pośrednio także Walza i było powodem, przez który na początku stycznia zrezygnował z ubiegania się o reelekcję.
