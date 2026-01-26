Prezydent USA Donald Trump w niedzielnej rozmowie z gazetą „Wall Street Journal” odmówił odpowiedzi na pytanie, czy agent federalny, który zastrzelił mężczyznę w Minneapolis, działał w sposób odpowiedni. Zaznaczył, że administracja „analizuje wszystko”, co dotyczy tego zdarzenia.
W pięciominutowej rozmowie telefonicznej z dziennikiem Trump odmówił bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy agent, który zastrzelił Aleksa Prettiego, postąpił odpowiednio. - Przyglądamy się, analizujemy wszystko i dojdziemy do jakiegoś wniosku - dodał. Dziennik zaznaczył, że przedstawiciele administracji podczas publicznych wystąpień występują w obronie agenta, a Prettiego nazywają „terrorystą”.
Prezydent skrytykował 37-letniego Aleksa Prettiego, który został zabity w sobotę przez służby w Minneapolis, za posiadanie przy sobie broni podczas protestów.
Nie lubię żadnego strzelania. Nie podoba mi się to
– dodał.
Nie lubię, gdy ktoś idzie na protest i ma bardzo silną, w pełni naładowaną broń z dwoma załadowanymi magazynkami. To też nie wróży dobrze
— powiedział prezydent.
Gotowość do wycofania służb migracyjnych z Minneapolis
Trump zasygnalizował gotowość do wycofania w pewnym momencie służb migracyjnych z Minneapolis.
W pewnym momencie wycofamy się. Wykonaliśmy, oni wykonali, fenomenalną robotę
— podkreślił prezydent.
Trump nie podał terminu, kiedy agenci mogliby zostać wycofani z miasta. Zapowiedział, że w Minnesocie pozostaną służby, które mają zajmować się oszustwami finansowymi.
Prezydent powiedział, że Pretti miał przy sobie „bardzo niebezpieczną broń, niebezpieczną i nieprzewidywalną broń”.
To broń, która sama może wystrzelić, gdy ludzie o tym nie wiedzą
— stwierdził.
Resort bezpieczeństwa krajowego poinformował wcześniej, że Pretti miał przy sobie 9 mm pistolet półautomatyczny.
Jak wykazały nagrania, Pretti, który został powalony na ziemię podczas próby pomocy kobiecie rażonej gazem pieprzowym, nie wyjął broni schowanej za paskiem i został zastrzelony już po tym, jak funkcjonariusze odebrali mu broń.
