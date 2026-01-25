Trwa 1433. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 26 styczeń 2026 r.
09:50. Atak drona w podstację energetyczną w Ługańsku
Pożar w rejonie obiektu infrastruktury energetycznej na przedmieściach okupowanego Ługańska - poinformował kanał ASTRA. Z informacji umieszczonych na tym kanale wynika, że prawdopodobnie doszło do ataku na podstację energetyczną w pobliżu Ługańska. ASTRA publikuje zdjęcie i nagranie, na którym widać słup czarnego dymu unoszący się nad północnymi przedmieściami miasta. Wcześniej informowano o eksplozjach w Ługańsku. W rejonie miasta aktywna była obrona przeciwlotnicza.
09:10. Stan wyjątkowy w Kijowie
Ponad 800 tysięcy gospodarstw w Kijowie pozostaje od dwóch dni bez prądu. Minister Energii Ukrainy ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego.
09:00. Rosjanie stracili kolejnych 1020 żołnierzy
Sztab Główny Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU) podał całkowite, przybliżone straty Federacji Rosyjskiej od początku inwazji do dzisiaj. To m.in. personel - 1 235 060 (+1 020) osób, czołgi - 11 608 (+3) sztuk, opancerzone pojazdy bojowe - 23 951 (+1), systemy artyleryjskie - 36 644 (+32), wyrzutnie rakiet MLRS - 1 626 (+2) czy drony operacyjno-taktyczne UAV - 15 813 (+917).
08:50. Dowódca Floty Czarnomorskiej straci stanowisko?
Jak ustalił ruch Atesz, może dość do zmiany na stanowisku dowódcy Floty Czarnomorskiej:
Wśród rosyjskich oficerów krążą pogłoski, że dowództwo wojskowe Federacji Rosyjskiej rozważa zastąpienie obecnego dowódcy Floty Czarnomorskiej, admirała Siergieja Pinczuka
– czytamy.
07:26. Atak na rafinerię
Andrij Kowalienko z ukraińskiego Centrum ds. Walki z Dezinformacją przekonuje, że doszło do ataku na rafinerię w Słowiańsku nad Kubaniem.
W sieci pojawiły się nagrania:
06:30
Armia rosyjska dwukrotnie w nocy atakowała Zaporoże - poinformował szef OVA Iwan Fiodorow. Uszkodzone zostały domy prywatne. W jednym z domów wybuchł pożar, który został już ugaszony. Nie ma ofiar.
00:01. Czesi zebrali ponad 4 mln euro na pomoc dla marznącego Kijowa
W zbiórce „SOS dla Kijowa” Czesi zgromadzili ponad 100 mln koron, czyli ponad 4 mln euro, które są przeznaczone na zakup generatorów i akumulatorów dla marznącego przy niskich temperaturach i na skutek rosyjskich nalotów Kijowa - poinformowali organizatorzy akcji.
Błyskawiczną zbiórkę ogłoszono w 21 stycznia. 22 stycznia zaczęto już kupować sprzęt.
Od czwartku wolontariusze zamawiają i kupują generatory dla szpitali i gospodarstw domowych, poszukują zapasowych akumulatorów i drobnego wyposażenia turystycznego, aby jak najszybciej pomóc ludziom
— powiedział agencji CTK jeden z organizatorów zbiórki Martin Ondraczek.
Stwierdził, że nie spodziewał się ani tempa, ani rosnącej kwoty reakcji, ani udziału w zbiórce 60 tys. osób.
Zdaniem Ondraczka niebywale szybka i hojna reakcja na apel o pomoc dla marznącego Kijowa, przynajmniej częściowo jest odpowiedzią na dystans dla wsparcia Ukrainy ze strony nowego rządu Czech, na którego czele stoi Andrej Babisz.
Myślę, że częściowo są to głosy protestu, 60 tys. osób swoją solidarnością dało wyraz temu, co myślą o obecnym rządzie
— uważa Ondraczek.
Nie ma sensu chodzić na demonstracje, warto demonstrować za pomocą karty kredytowej
— powiedział.
