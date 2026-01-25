Trwa 1433. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 26 styczeń 2026 r.
00:01. Czesi zebrali ponad 4 mln euro na pomoc dla marznącego Kijowa
W zbiórce „SOS dla Kijowa” Czesi zgromadzili ponad 100 mln koron, czyli ponad 4 mln euro, które są przeznaczone na zakup generatorów i akumulatorów dla marznącego przy niskich temperaturach i na skutek rosyjskich nalotów Kijowa - poinformowali organizatorzy akcji.
Błyskawiczną zbiórkę ogłoszono w 21 stycznia. 22 stycznia zaczęto już kupować sprzęt.
Od czwartku wolontariusze zamawiają i kupują generatory dla szpitali i gospodarstw domowych, poszukują zapasowych akumulatorów i drobnego wyposażenia turystycznego, aby jak najszybciej pomóc ludziom
— powiedział agencji CTK jeden z organizatorów zbiórki Martin Ondraczek.
Stwierdził, że nie spodziewał się ani tempa, ani rosnącej kwoty reakcji, ani udziału w zbiórce 60 tys. osób.
Zdaniem Ondraczka niebywale szybka i hojna reakcja na apel o pomoc dla marznącego Kijowa, przynajmniej częściowo jest odpowiedzią na dystans dla wsparcia Ukrainy ze strony nowego rządu Czech, na którego czele stoi Andrej Babisz.
Myślę, że częściowo są to głosy protestu, 60 tys. osób swoją solidarnością dało wyraz temu, co myślą o obecnym rządzie
— uważa Ondraczek.
Nie ma sensu chodzić na demonstracje, warto demonstrować za pomocą karty kredytowej
— powiedział.
