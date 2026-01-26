Paraliż USA po wydarzeniach w Minnesocie? Rośnie ryzyko ciężkiego shutdownu. Część Demokratów zabrała głos

Miejsce zastrzelenie Prettiego w Minneapolis
Miejsce zastrzelenie Prettiego w Minneapolis

Kilkoro polityków Partii Demokratycznej zadeklarowało po tragedii w Minneapolis, że zagłosuje w przyszłym tygodniu przeciwko ustawom budżetowym bez poważnych zmian w budżecie resortu bezpieczeństwa krajowego. Odrzucenie ustawy może skutkować kolejnym paraliżem państwa, bo budżet musi zostać uchwalony przed 30 stycznia.

24 stycznia lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer zapowiedział, że jego partia zagłosuje przeciwko wartemu 1,2 bln dolarów pakietowi ustaw, zapewniających finansowanie działalności szeregu agencji rządowych, w tym Departamentu (Ministerstwa) Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), odpowiedzialnego m.in. za służby imigracyjne. W czwartek Izba Reprezentantów przegłosowała pakiet przy wsparciu siedmiorga kongresmenów Demokratów. Jednak sytuację zmienił sobotni incydent z Minneapolis i zastrzelenie przez straż graniczną 37-letniego pielęgniarza Alexa Prettiego.

To, co dzieje się w Minnesocie, jest przerażające i niedopuszczalne w żadnym amerykańskim mieście. Demokraci domagali się rozsądnych reform w ustawie o wydatkach Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, ale z powodu odmowy Republikanów, by przeciwstawić się prezydentowi Trumpowi, ustawa DHS jest żałośnie niewystarczająca, by ograniczyć nadużycia ICE

— napisał Schumer.

Dołączył do niego m.in. centrysta Angus King, który przy okazji poprzedniego shutdownu głosował z Republikanami. Polityk powiedział w wywiadzie dla telewizji CBS, że sprzeciwi się projektowi budżetu, jeśli część dotycząca DHS nie zostanie zmieniona.

Zajmijmy się samym DHS, przeprowadźmy uczciwe negocjacje, ustalmy jakieś zabezpieczenia, określmy odpowiedzialność, a to rozwiąże ten problem. Nie musimy mieć shutdownu

— powiedział.

W podobny sposób wypowiedziała się inna umiarkowana polityczka Demokratów Catherine Cortez-Masto.

Stanowisko lidera Republikanów

Lider Republikanów w Senacie John Thune zapewniał jednak dotąd, że nie planuje wprowadzać zmian i planuje poddać pod głosowanie projekty ustaw budżetowych jako jeden pakiet. Do jego przegłosowania potrzebne są jednak głosy co najmniej 7 senatorów Demokratów.

Jak dotąd Kongres przyjął trzy pakiety całorocznych ustaw budżetowych (tzw. minibusy), zaś obecny jest ostatnią częścią wymaganą. W jej skład oprócz pieniędzy na DHS wchodzi też budżet Pentagonu i resortów transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji i pracy. Jeśli do 30 stycznia nie uda się przegłosować ostatniego pakietu, właśnie te resorty dotknie shutdown.

Byłby już to drugi taki przypadek w obecnej kadencji Donalda Trumpa po rekordowym 43-dniowym całkowitym paraliżu państwa trwającym od października do połowy listopada ub.r.

PAP/Oskar Górzyński

