Chiny całkowicie i udanie przejmują Kanadę - oświadczył prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do porozumienia władz w Ottawie z Chinami w sprawie obniżenia ceł na samochody elektryczne. Trump ocenił też, że Kanada „systematycznie niszczy siebie samą”.
Chiny z powodzeniem i całkowicie przejmują niegdyś wspaniały kraj, Kanadę. To takie smutne
— napisał Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social.
Sprawa hokeja na lodzie
Mam tylko nadzieję, że zostawią hokej na lodzie w spokoju!
— zażartował.
W kolejnym wpisie dodał, że „Kanada systematycznie niszczy siebie samą” i że „umowa z Chinami to dla nich katastrofa”, która przejdzie do historii jako jedna z najgorszych w dziejach.
Wypowiedzi Trumpa są kolejnymi w serii ataków przeciwko władzom sąsiada USA w obliczu zawarcia przez Kanadę umowy z Pekinem w sprawie obniżenia wcześniejszych 100 proc. ceł na chińskie pojazdy elektryczne oraz rzepak. W sobotę Trump - który początkowo chwalił porozumienie zawarte przez Ottawę, twierdząc, że powinna ona układać się z Chinami - zagroził też nałożeniem 100 proc. ceł na towary z Kanady w razie zawarcia porozumienia handlowego.
W niedzielę minister finansów Scott Bessent - który w piątek sugerował poparcie dla secesji Alberty, zachodniej prowincji w Kanadzie - wyjaśnił, że cła zostaną wprowadzone, jeśli Kanada zawrze porozumienie o wolnym handlu z Chinami i pozwoli na to, by chińskie towary zalewały USA.
Mamy wysoce zintegrowany rynek z Kanadą
– powiedział Bessent w wywiadzie dla telewizji ABC.
Towary mogą przekraczać granicę w trakcie procesu produkcyjnego sześć razy. I nie możemy pozwolić, aby Kanada stała się dla Chińczyków furtką do zalewania Stanów Zjednoczonych swoimi tanimi towarami
– dodał.
Kanadyjski minister handlu Dominic LeBlanc mówił jednak, że kanadyjskie władze nie dążą do umowy o wolnym handlu z Chinami, a podpisane porozumienie było jedynie rozwiązaniem sporów celnych.
Porozumienie z Chinami było szeroko interpretowane jako reakcja na wrogie działania administracji Trumpa w sferze handlowej i nakładania wysokich ceł na kluczowe produkty z Kanady. Choć Trump początkowo pozytywnie odniósł się do zabiegów rządku Marka Carneya, zmienił zdanie po tym, gdy w głośnym przemówieniu w Davos Carney oznajmił, że dotychczasowy porządek międzynarodowy utrzymywany przez USA ulega zniszczeniu. W reakcji Trump wycofał też zaproszenie dla Kanady do tworzonej przez niego organizacji międzynarodowej Rada Pokoju.
PAP/Oskar Górzyński/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751583-trump-alarmuje-ws-chin-i-kanady-wspomnial-o-hokeju
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.