Ukraina będzie w pełni gotowa technicznie w 2027 roku, aby stać się członkiem UE - wynika z wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na wspólnej konferencji z prezydentami Polski i Litwy. Prezydent Nawrocki i Nauseda zwrócili uwagę, że będzie to trudne.
Prezydenci Ukrainy, Litwy i Polski zostali zapytani podczas wspólnej konferencji o kwestię przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
Gotowość Ukrainy
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o gotowości w 2027 roku, zaś prezydent Litwy Gitanas Nauseda wskazał rok 2030.
Mówimy o konkretnej dacie, kiedy Ukraina będzie gotowa (…). Technicznie będzie w pełni gotowa w 2027 roku według naszego stanowiska
— powiedział Zełenski.
Gitanas Nauseda wskazał z kolei, że mogą się pojawić różne czynniki, które przyspieszą albo opóźnią proces akcesji Ukrainy do UE. Podkreślił jednak, że jej członkostwo nie jest kwestią przyszłych pokoleń, a zadaniem dla obecnego pokolenia. - Być może w 2027 roku Ukraina mogłaby korzystać z większości czy ze wszystkich korzyści, a nasza data - 2030 rok - była uzasadniona tym, że proces (akcesji - PAP) nie jest prosty - zaznaczył.
Prezydent Polski Karol Nawrocki wskazał natomiast, że znając proces akcesyjny m.in. pod względem formalnym, wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej w 2027 roku może być „trudno osiągalne”.
