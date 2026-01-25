Kiedy Ukraina będzie gotowa do wstąpienia do UE? Zełenski podał konkretną datę. Co na to Nawrocki i Nauseda?

Wołodymyr Zełenski w Wilnie / autor: PAP/Marcin Obara
Wołodymyr Zełenski w Wilnie / autor: PAP/Marcin Obara

Ukraina będzie w pełni gotowa technicznie w 2027 roku, aby stać się członkiem UE - wynika z wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na wspólnej konferencji z prezydentami Polski i Litwy. Prezydent Nawrocki i Nauseda zwrócili uwagę, że będzie to trudne.

Prezydenci Ukrainy, Litwy i Polski zostali zapytani podczas wspólnej konferencji o kwestię przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Gotowość Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o gotowości w 2027 roku, zaś prezydent Litwy Gitanas Nauseda wskazał rok 2030.

Mówimy o konkretnej dacie, kiedy Ukraina będzie gotowa (…). Technicznie będzie w pełni gotowa w 2027 roku według naszego stanowiska

— powiedział Zełenski.

Gitanas Nauseda wskazał z kolei, że mogą się pojawić różne czynniki, które przyspieszą albo opóźnią proces akcesji Ukrainy do UE. Podkreślił jednak, że jej członkostwo nie jest kwestią przyszłych pokoleń, a zadaniem dla obecnego pokolenia. - Być może w 2027 roku Ukraina mogłaby korzystać z większości czy ze wszystkich korzyści, a nasza data - 2030 rok - była uzasadniona tym, że proces (akcesji - PAP) nie jest prosty - zaznaczył.

Prezydent Polski Karol Nawrocki wskazał natomiast, że znając proces akcesyjny m.in. pod względem formalnym, wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej w 2027 roku może być „trudno osiągalne”.

PAP/Tomasz Karpowicz

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

