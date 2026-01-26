Pieskow idzie na zwarcie z Kallas. "Nigdy nie będziemy z nią rozmawiać, Amerykanie też nie będą"; "Musimy po prostu poczekać, aż odejdzie"

Pieskow idzie na zwarcie z Kallas. "Nigdy nie będziemy z nią rozmawiać, Amerykanie też nie będą"; "Musimy po prostu poczekać, aż odejdzie". Na zdjęciu szef polityki zagranicznej UE Kaja Kallas / autor: PAP/EPA
Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow stwierdził w państwowej telewizji, że Rosja nie będzie rozmawiać z UE, dopóki za sprawy zagraniczne odpowiada Kaja Kallas.

Jak można rozmawiać o czymkolwiek z Kają Kallas? Nigdy nie będziemy z nią rozmawiać, Amerykanie też nie będą z nią rozmawiać, to oczywiste. (…) Musimy po prostu poczekać, aż odejdzie

— stwierdził rzecznik Kremla. W opinii Pieskowa obecny system stosunków międzynarodowych „cierpi z powodu degeneracji polityków u władzy w Europie”.

Rosja przygląda się działaniom USA ws. Złotej Kopuły

Rzecznik Kremla powiedział też, że rosyjska armia „uważnie monitoruje amerykańskie plany dotyczące tarczy antyrakietowej Złota Kopuła, również w odniesieniu do Grenlandii”.

Jaki to będzie rodzaj kopuły? Jakim zagrożeniom będzie przeciwdziałać? Nie mam wątpliwości, że nasze wojsko będzie uważnie analizować te plany

— mówił.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że elementem jego umowy z państwami NATO w sprawie Grenlandii jest zainstalowanie na wyspie części systemu Złota Kopuła, czyli tarczy antyrakietowej, która będzie w stanie m.in. umieszczać pociski przechwytujące w przestrzeni kosmicznej oraz chronić przed wszelkimi typami rakiet, w tym pociskami hipersonicznymi. System ma być gotowy do końca obecnej kadencji Trumpa, a według szacunków Biura Budżetowego Kongresu koszt elementów, które mają się znaleźć w kosmosie, szacowany jest na 542 mld dolarów.

