Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow stwierdził w państwowej telewizji, że Rosja nie będzie rozmawiać z UE, dopóki za sprawy zagraniczne odpowiada Kaja Kallas.
Jak można rozmawiać o czymkolwiek z Kają Kallas? Nigdy nie będziemy z nią rozmawiać, Amerykanie też nie będą z nią rozmawiać, to oczywiste. (…) Musimy po prostu poczekać, aż odejdzie
— stwierdził rzecznik Kremla. W opinii Pieskowa obecny system stosunków międzynarodowych „cierpi z powodu degeneracji polityków u władzy w Europie”.
Rosja przygląda się działaniom USA ws. Złotej Kopuły
Rzecznik Kremla powiedział też, że rosyjska armia „uważnie monitoruje amerykańskie plany dotyczące tarczy antyrakietowej Złota Kopuła, również w odniesieniu do Grenlandii”.
Jaki to będzie rodzaj kopuły? Jakim zagrożeniom będzie przeciwdziałać? Nie mam wątpliwości, że nasze wojsko będzie uważnie analizować te plany
— mówił.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że elementem jego umowy z państwami NATO w sprawie Grenlandii jest zainstalowanie na wyspie części systemu Złota Kopuła, czyli tarczy antyrakietowej, która będzie w stanie m.in. umieszczać pociski przechwytujące w przestrzeni kosmicznej oraz chronić przed wszelkimi typami rakiet, w tym pociskami hipersonicznymi. System ma być gotowy do końca obecnej kadencji Trumpa, a według szacunków Biura Budżetowego Kongresu koszt elementów, które mają się znaleźć w kosmosie, szacowany jest na 542 mld dolarów.
