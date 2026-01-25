„Nigdy wcześniej w naszej wspólnej historii nie było ono udzielane na taką skalę. Litwa jest z nami - również w sposób bezprecedensowy. Wszystkie państwa bałtyckie są z nami” - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu w Archikatedrze Wileńskiej. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy wraz z małżonkami uczestniczyli we Mszy Świętej. Była to część uroczystości upamiętniających 163. rocznicę Powstania Styczniowego.
Ostatecznie historia karze tych, którzy stoją z boku. Pod wieloma względami wojny XX wieku były rezultatem obojętności ludzi sprawujących władzę w XIX wieku
— powiedział Zełenski.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trzech prezydentów razem w Wilnie! Nawrocki, Nauseda i Zełenski biorą udział w obchodach Rocznicy Powstania Styczniowego
Wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz inne jej wojny - przeciwko Mołdawii, Czeczenii i Gruzji - są skutkiem obojętności wobec prawdy o naszych narodach, prawdy, którą odczuwają nasi ludzie, a także obojętności okazywanej przez wiodące państwa świata u schyłku epoki sowieckiej, przez całe lata 90. oraz na początku XXI wieku, gdy zdecydowały się postawić na Rosję - na tzw. „reset” w relacjach z Rosją, który w rzeczywistości przerodził się w „przeciążenie” dla nas wszystkich
— kontynuował prezydent Ukrainy.
Polska udzieliła Ukrainie bezprecedensowej pomocy
Zełenski odniósł się do postawy Polski, która od początku wojny jest bardzo mocno zaangażowana w pomoc dla Kijowa.
Robimy wszystko, aby nasze wspólne działania były wystarczające, by realnie ochronić Ukrainę - a tym samym Europę. Od 24 lutego wsparcie Polski dla Ukrainy ma bezprecedensowy charakter - nigdy wcześniej w naszej wspólnej historii nie było ono udzielane na taką skalę. Litwa jest z nami - również w sposób bezprecedensowy. Wszystkie państwa bałtyckie są z nami. Europa Północna jest z nami. Niemcy są jednym z kluczowych obrońców życia. Francja jest z nami. Zjednoczone Królestwo jest z nami. Niemal cała Europa Środkowa jest z nami. Włochy są z nami. Hiszpania i Portugalia, kraje Europy Południowej, są z nami. Rumunia i Mołdawia są z nami
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki w Archikatedrze Wileńskiej: Powstańcy styczniowi mieli przekonanie, że są wartości, których nie wolno oddać bez oporu
Przywódca Ukrainy odwołał się do Powstania Styczniowego, którego uczestnicy nie mogli liczyć na pomoc zewnętrzną.
W 1863 roku powstańcy nie mogli nawet marzyć o takiej jedności - a dziś ta jedność działa. Unia Europejska istnieje i z każdym rokiem staje się silniejsza. Stany Zjednoczone są z nami. Kanada jest z nami. Japonia jest z nami. Nasz apel jest prosty: ta jedność musi być w 100 procentach skuteczna. Nie w połowie. Nie przez kilka miesięcy w roku. Nie do czasu kolejnych wyborów w jednym czy drugim kraju europejskim. Lecz w pełni skuteczna. Nie taka, jaka jest wygodna. Nie taka, jaka wydaje się akceptowalna. Ale taka, jaka jest konieczna, by działać - tak, aby nie było zagrożenia ani dla Europy, ani dla któregokolwiek z naszych narodów
— wyjaśnił Zełenski.
Łukaszenka wspiera Putina
Prezydent Ukrainy zwrócił także uwagę na rolę Białorusi w konflikcie.
Na razie, niestety, białemu szpicowi Łukaszenki przyznano więcej praw niż narodowi białoruskiemu. W 2020 roku istniała szansa, by to zmienić. I jestem pewien, że pojawi się kolejna. Wówczas jednak wsparcie dla Białorusinów było po prostu niewystarczające. A dziś wszyscy odczuwamy, jak bardzo - i jak kosztownie oraz jak niebezpiecznie - sytuacja się pogorszyła z powodu zależności Białorusi od Moskwy, zależności, która wcale nie słabnie
— powiedział.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: RELACJA. 1432. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski przybył do Wilna - będzie spotkanie z Nawrockim i Nausedą
Rosyjscy operatorzy odrzutowych dronów „Shahed” działają przeciwko Ukrainie z terytorium Białorusi. Z Białorusi wspierane są łączność uderzeniowa oraz naprowadzanie. Rosja wykorzystuje Białoruś jako platformę do szantażowania Europy i świata bronią „Oresznik”. Białoruski przemysł pracuje na rzecz rosyjskiej wojny, a białoruskie powiązania handlowe pomagają Putinowi kupować komponenty niezbędne do budowania zagrożeń przeciwko nam wszystkim w Europie
— dodał.
Dlatego Europa nie może stracić żadnego narodu, który żyje wolnością. Dlatego Europa nie może tracić czasu. Dlatego każdego dnia wszyscy w Europie musimy pracować na rzecz silnej Europy
— spuentował.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751564-zelenski-polska-udzielila-ukrainie-bezprecedensowej-pomocy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.