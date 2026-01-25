Parlament Europejski 21 stycznia przegłosował skierowanie umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teoretycznie powinno to wstrzymać realizację umowy nawet na dwa lata, jednak rzecznik Komisji Europejskiej twierdzi, że KE może zlekceważyć zdanie PE i zacząć stosować umowę tymczasowo.
„Rzeczpospolita” zapytała rzecznika Komisji Europejskiej, czy KE może stosować tymczasowo umowę z Mercosurem, nawet pomimo przekazania jej do TSUE.
Tak, jest to prawnie możliwe
— podkreślił Olof Gill. Odesłał też do wypowiedzi szefowej KE Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy.
Stanowisko Rady Europejskiej
Rada zdecydowała w ubiegłym tygodniu, nie tylko by udzielić KE pozwolenia na podpisanie tego porozumienia, ale też zdecydowała na prowizoryczne stosowanie porozumienia z Mercosurem
— powiedział Antonio Costa na konferencji prasowej 22 stycznia.
To jest stanowisko Rady. Zachęcam Komisję do skorzystania z tej decyzji Rady i wdrożenia tymczasowego stosowania porozumienia z Mercosurem
— dodał Costa.
W tym duchu wypowiadali się również unijny dyplomaci cytowani przez Reutersa.
Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej prawdopodobnie zostanie tymczasowo wdrożona już w marcu
— mówił agencji jeden z nich.
CZYTAJ TAKŻE:
— Mercosur do TSUE. Merz wściekły: „Umowa musi zostać zastosowana”. Jarosław Kaczyński: Uderz w stół, a Niemcy się odezwą
— Szok przed podpisaniem umowy! Mercosur nie uznaje klauzul ochronnych, które miałyby bronić europejskich rolników
— Presja ma sens! Ratyfikacja umowy UE-Mercosur zostaje wstrzymana. Parlament Europejski za skierowaniem jej do TSUE
tkwl/rp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751562-ke-wprowadzi-umowe-z-mercosur-mimo-wyslania-sprawy-do-tsue
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.