Parlament Europejski 21 stycznia przegłosował skierowanie umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teoretycznie powinno to wstrzymać realizację umowy nawet na dwa lata, jednak rzecznik Komisji Europejskiej twierdzi, że KE może zlekceważyć zdanie PE i zacząć stosować umowę tymczasowo.

Rzeczpospolita” zapytała rzecznika Komisji Europejskiej, czy KE może stosować tymczasowo umowę z Mercosurem, nawet pomimo przekazania jej do TSUE.

Tak, jest to prawnie możliwe

— podkreślił Olof Gill. Odesłał też do wypowiedzi szefowej KE Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy.

Stanowisko Rady Europejskiej

Rada zdecydowała w ubiegłym tygodniu, nie tylko by udzielić KE pozwolenia na podpisanie tego porozumienia, ale też zdecydowała na prowizoryczne stosowanie porozumienia z Mercosurem

— powiedział Antonio Costa na konferencji prasowej 22 stycznia.

To jest stanowisko Rady. Zachęcam Komisję do skorzystania z tej decyzji Rady i wdrożenia tymczasowego stosowania porozumienia z Mercosurem

— dodał Costa.

W tym duchu wypowiadali się również unijny dyplomaci cytowani przez Reutersa.

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej prawdopodobnie zostanie tymczasowo wdrożona już w marcu

— mówił agencji jeden z nich.

Mercosur do TSUE. Merz wściekły: „Umowa musi zostać zastosowana”. Jarosław Kaczyński: Uderz w stół, a Niemcy się odezwą

Szok przed podpisaniem umowy! Mercosur nie uznaje klauzul ochronnych, które miałyby bronić europejskich rolników

Presja ma sens! Ratyfikacja umowy UE-Mercosur zostaje wstrzymana. Parlament Europejski za skierowaniem jej do TSUE

