Alex Honnold jako pierwszy wspiął się… bez zabezpieczenia na ponad 500 metrowy wieżowiec Tajpei 101. Wyczyn Amerykanina ze stolicy Tajwanu był transmitowany przez Netflix.
Zgromadzony na ulicy tłum zaczął wiwatować, gdy po około 90 minutach wspinaczki Honnold dotarł na szczyt 101-piętrowego budynku w Tajpej – relacjonowała AP.
Najtrudniejszym etapem wspinaczki była licząca 64 piętra środkowa część wieżowca, która nadaje mu jego charakterystyczny wygląd. Ta część składa się z ośmiu segmentów po osiem pięter z przewieszeniem zakończonym balkonami, na których Amerykanin zatrzymywał się, by chwilę odpocząć.
Wyczyn Honnolda był nadawany na platformie Netflix z 10-sekundowym opóźnieniem. Jak podkreśliła AP, wspinaczka na Taipei 101 z jednej strony budziła ekscytację, a z drugiej – rodziła wątpliwości natury etycznej związane z podejmowaniem tak ryzykownego działania transmitowanego na żywo.
Inni śmiałkowie wspinali się wcześniej na mierzący nieco ponad 509 metrów Taipei 101, ale 40-letni Honnold jest pierwszym, który zrobił to bez liny zabezpieczającej. Początkowo planował swój wyczyn na wczoraj, ale z powodu deszczu termin przesunięto na dziś.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751549-wspial-sie-na-najwyzszy-budynek-w-tajpej-bez-zabezpieczenia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.