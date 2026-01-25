wideo

Pogodowy armagedon w USA. Kilkanaście tys. lotów odwołanych. Setki tysięcy odbiorców bez prądu. Śnieżyce paraliżują Amerykę

Pogodowy armagedon w USA. Kilkanaście tys. lotów odwołanych. Setki tys. odbiorców bez prądu. Śnieżyce paraliżują Amerykę. Na zdjęciu zima w USA / autor: PAP/EPA
Pogodowy armagedon w USA. Kilkanaście tys. lotów odwołanych. Setki tys. odbiorców bez prądu. Śnieżyce paraliżują Amerykę. Na zdjęciu zima w USA / autor: PAP/EPA

Potężna burza śnieżna sparaliżowała znaczną część Stanów Zjednoczonych - odwołano ponad 13 tys. lotów, setki tysięcy odbiorców zostały bez prądu, a w wielu stanach ogłoszono stan klęski żywiołowej.

Według meteorologów w niedzielę i przez kilka następnych dni dwie trzecie wschodnich stanów nawiedzi śnieg, deszcz ze śniegiem, marznący deszcz i niebezpiecznie niskie temperatury.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił stan klęski żywiołowej w Karolinie Południowej i Karolinie Północnej, Wirginii, Tennessee, Georgii, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luizjanie, Missisipi, Indianie i Wirginii Zachodniej.

Dziesiątki tysięcy ludzi, których dotknęły skutki burzy w południowych stanach, straciło prąd

— powiedziała sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem na konferencji prasowej.

Będzie bardzo, bardzo zimno. Apelujemy do wszystkich o zaopatrzenie się w paliwo i żywność; wspólnie przez to przejdziemy

— przekazała Noem.

Domostwa pozbawione prądu

Według portalu PowerOutage.com w nocy z soboty na niedzielę prądu nie miało ok. 230 tys. odbiorców, głównie z Luizjanie, Missisipi, Teksasie, Tennessee i Nowym Meksyku.

Narodowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenia o niezwykle szerokiej i długotrwałej burzy zimowej, która przyniesie rozległe i silne nagromadzenie lodu na południowym wschodzie, gdzie można spodziewać się „skutków paraliżujących, a nawet lokalnie katastrofalnych”.

Wczoraj w dotkniętych burzą rejonach odwołano 4000 lotów, anulowano też ponad 9400 rejsów zaplanowanych na dziś.

Adam Bąkowski/PAP

