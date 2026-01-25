Pete Hegseth podziękował funkcjonariuszom ICE. To efekt wczorajszych wydarzeń z Minneapolis, gdzie funkcjonariusze rządowych agencji USA zastrzelili Aleksa Prettiego.
Podczas próby obezwładnienia Aleksa Prettiego przez funkcjonariuszy, użyli oni broni i zastrzelili mężczyznę.
Sprawa budzi poważne kontrowersje w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Skomentował ją m.in. Donald Trump, który napisał:
To jest broń napastnika, naładowana (z dwoma dodatkowymi pełnymi magazynkami!) i gotowa do użycia. O co w tym wszystkim chodzi? Gdzie jest miejscowa policja? Dlaczego nie pozwolono im bronić oficerów ICE (służby ds. imigracji i egzekwowania ceł)? Czy burmistrz i gubernator ich odwołali? Twierdzi się, że wielu z tych policjantów nie mogło wykonywać swojej pracy, że ICE musieli się sami bronić. To nie jest łatwe!
Wpis Hegsetha
Do sprawy odniósł się również minister wojny USA Pete Hegseth.
Dzięki Bogu za patriotów z ICE — wspieramy was w 100%. RATUJECIE kraj. Wstyd dla władz Minnesoty — i szaleńców na ulicy
– czytamy w jego wpisie.
