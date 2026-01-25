Pete Hegseth staje po stronie służb: Dzięki Bogu za patriotów z ICE. Ratujecie kraj. Wstyd dla władz Minnesoty i szaleńców na ulicy

  • Świat
  • opublikowano:
Pete Hegseth broni ICE / autor: PAP/EPA
Pete Hegseth broni ICE / autor: PAP/EPA

Pete Hegseth podziękował funkcjonariuszom ICE. To efekt wczorajszych wydarzeń z Minneapolis, gdzie funkcjonariusze rządowych agencji USA zastrzelili Aleksa Prettiego.

Podczas próby obezwładnienia Aleksa Prettiego przez funkcjonariuszy, użyli oni broni i zastrzelili mężczyznę.

Sprawa budzi poważne kontrowersje w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Skomentował ją m.in. Donald Trump, który napisał:

To jest broń napastnika, naładowana (z dwoma dodatkowymi pełnymi magazynkami!) i gotowa do użycia. O co w tym wszystkim chodzi? Gdzie jest miejscowa policja? Dlaczego nie pozwolono im bronić oficerów ICE (służby ds. imigracji i egzekwowania ceł)? Czy burmistrz i gubernator ich odwołali? Twierdzi się, że wielu z tych policjantów nie mogło wykonywać swojej pracy, że ICE musieli się sami bronić. To nie jest łatwe!

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump zabrał głos w sprawie strzelaniny w Minnesocie! Pokazał broń, którą miał mieć zastrzelony mężczyzna. „ICE musieli się bronić”

Wpis Hegsetha

Do sprawy odniósł się również minister wojny USA Pete Hegseth.

Dzięki Bogu za patriotów z ICE — wspieramy was w 100%. RATUJECIE kraj. Wstyd dla władz Minnesoty — i szaleńców na ulicy

– czytamy w jego wpisie.

X/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych