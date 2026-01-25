SONDAŻ

Tak Niemcy postrzegają Donalda Trumpa! Przeprowadzono SONDAŻ na zlecenie gazety „Bild am Sonntag”

Co Niemcy sądzą o prezydencie Donaldzie Trumpie? / autor: PAP/EPA
Większość obywateli Niemiec postrzega prezydenta USA Donalda Trumpa jako zagrożenie dla ich kraju - wynika z sondażu ośrodka INSA, przeprowadzonego na zlecenie gazety „Bild am Sonntag”.

62 proc. ankietowanych uznało, że Donald Trump jest zagrożeniem dla Niemiec, natomiast 24 proc. uważa prezydenta USA za sojusznika. 15 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Czego Niemcy oczekują od rządu?

Krytyczny stosunek wobec Trumpa znajduje odzwierciedlenie w przekonaniu 52 proc. ankietowanych, że niemiecki rząd powinien zająć wobec niego bardziej zdecydowane stanowisko. 31 proc. jest jednak zdania, że lepsza współpraca z amerykańskim przywódcą to właściwa droga na przyszłość. 15 proc. ankietowanych nie wypowiedziało się na ten temat.

