Wielka Brytania planuje stworzyć nową agencję policyjną! Ma to być "brytyjskie FBI". Czym ma się zajmować?

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił plan utworzenia nowej agencji policyjnej, określanej jako „brytyjskie FBI”, która ma walczyć z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i oszustwami – przekazały brytyjskie media.

Szefowa MSW Shabana Mahmood oceniła w komunikacie, że obecny model działania policji w kraju jest przestarzały, a niektóre lokalne wydziały nie dysponują środkami potrzebnymi do rozwiązywania skomplikowanych spraw, takich jak oszustwa, wykorzystywanie dzieci w internecie czy przestępczość zorganizowana.

Utworzymy nową Krajową Służbę Policyjną, określaną jako „brytyjskie FBI”, angażującą światowej klasy specjalistów i najnowocześniejsze technologie do tropienia i zatrzymywania niebezpiecznych przestępców

— zapowiedziała Mahmood, odnosząc się do amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego.

Krajowa Służba Policyjna (National Policing Service – NPS), będzie prowadziła dochodzenia, przy których dotychczas pracowały różne istniejące organy, takie jak Krajowa Agencja ds. Przestępczości i regionalne jednostki do walki z przestępczością zorganizowaną.

Narzędzia rozpoznawania twarzy

Przekazanie tych spraw pojedynczej agencji ma między innymi ułatwić zakup nowoczesnego sprzętu, w tym narzędzi rozpoznawania twarzy – podała stacja BBC.

Szefem NPS będzie krajowy komisarz ds. przestępczości. Gdy zostanie on wyznaczony, stanie się najwyższym rangą dowódcą policji w kraju. Dotychczas był nim komisarz Metropolitarnej Służby Policyjnej Londynu – przypomniał Reuters.

Utworzenie NSP jest częścią szerszej reformy brytyjskiej policji, które rząd ma ogłosić w poniedziałek, i która według zapowiedzi ma być największa w jej historii. Spodziewane jest zmniejszenie liczby formacji policyjnych w kraju.

