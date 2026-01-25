Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił plan utworzenia nowej agencji policyjnej, określanej jako „brytyjskie FBI”, która ma walczyć z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i oszustwami – przekazały brytyjskie media.
Szefowa MSW Shabana Mahmood oceniła w komunikacie, że obecny model działania policji w kraju jest przestarzały, a niektóre lokalne wydziały nie dysponują środkami potrzebnymi do rozwiązywania skomplikowanych spraw, takich jak oszustwa, wykorzystywanie dzieci w internecie czy przestępczość zorganizowana.
Utworzymy nową Krajową Służbę Policyjną, określaną jako „brytyjskie FBI”, angażującą światowej klasy specjalistów i najnowocześniejsze technologie do tropienia i zatrzymywania niebezpiecznych przestępców
— zapowiedziała Mahmood, odnosząc się do amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego.
Krajowa Służba Policyjna (National Policing Service – NPS), będzie prowadziła dochodzenia, przy których dotychczas pracowały różne istniejące organy, takie jak Krajowa Agencja ds. Przestępczości i regionalne jednostki do walki z przestępczością zorganizowaną.
Narzędzia rozpoznawania twarzy
Przekazanie tych spraw pojedynczej agencji ma między innymi ułatwić zakup nowoczesnego sprzętu, w tym narzędzi rozpoznawania twarzy – podała stacja BBC.
Szefem NPS będzie krajowy komisarz ds. przestępczości. Gdy zostanie on wyznaczony, stanie się najwyższym rangą dowódcą policji w kraju. Dotychczas był nim komisarz Metropolitarnej Służby Policyjnej Londynu – przypomniał Reuters.
Utworzenie NSP jest częścią szerszej reformy brytyjskiej policji, które rząd ma ogłosić w poniedziałek, i która według zapowiedzi ma być największa w jej historii. Spodziewane jest zmniejszenie liczby formacji policyjnych w kraju.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751531-planuja-stworzyc-brytyjskie-fbi-czym-ma-sie-zajmowac
