Trwa 1432. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Niedziela, 25 styczeń 2026 r.

12:26. Sytuacja na froncie

W ciągu ostatniego dnia odnotowano łącznie 127 starć bojowych na froncie - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.

Najczęściej do walk dochodzi nadal na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 44 akcje szturmowe sił rosyjskich.

11:40. Zełenski i Nauseda omówili wsparcie dla ukraińskiego systemu energetycznego i współpracę wojskową

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przebywa w Wilnie, poinformował, że rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą przede wszystkim o wsparciu ukraińskiego systemu energetycznego, współpracy wojskowej i wspólnych projektach obronnych. Nauseda napisał o spotkaniu z Karolem Nawrockim.

11:24. Kijów odpowiada na rosyjski atak… imprezą przy ognisku

Po wczorajszym nocnym ataku Rosjan na Kijów, mieszkańcy zorganizowali nad Zbiornikiem Kijowskim imprezę przy ognisku. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak Ukraińcy nie dają się złamać najeźdźcom niszczącym ich infrastrukturę, odbierającym prąd i ciepło.

10:58. Rosyjskie straty bojowe

Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1020 żołnierzy (łącznie 1 234 040 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie).

10:07. Atak na elektrownię w Biełgorodzie

W rosyjskim Biełgorodzie miało dojść do „najpotężniejszego ataku” w ostatnim czasie. Władze lokalne informowały o silnych eksplozjach w całym mieście, a także - uszkodzeniach infrastruktury energetycznej.

W sieci pojawiło się nagranie z ataku na elektrociepłownię w Biełgorodzie. Uszkodzenia infrastruktury spowodowały przerwy w dostawie prądu w niektórych dzielnicach miasta,

09:13. Prezydent Zełenski wraz z małżonką przybył do Wilna

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z małżonką Ołeną przybyli do Wilna, aby wziąć udział w obchodach rocznicy powstania styczniowego - przekazał rzecznik prezydenta Serhij Nykyforow. Zełenski planuje spotkanie z prezydentami Polski Karolem Nawrockim i Litwy Gitanasem Nausedą w formacie Trójkąta Lubelskiego - dodał.

Rzecznik Zełenskiego poinformował w komunikatorze WhatsApp, że o godzinie 10.00 czasu lokalnego (9:00 w Polsce) rozpocznie się spotkanie prezydenta i pierwszej damy Ukrainy z prezydentem Nausedą i pierwszą damą Litwy. O godzinie 12.30 odbędzie się rozpoczęcie udziału w obchodach i przemówienie prezydenta Ukrainy.

Na godzinę 15.20 zaplanowano spotkanie prezydentów Zełenskiego, Nausedy i Nawrockiego. O godzinie 17.00 jest planowana wspólna konferencja prasowa prezydentów.

07:12. Witkoff: Rozmowy w Abu Zabi będą kontynuowane w przyszłym tygodniu

Rozmowy trójstronne między delegacjami USA, Rosji i Ukrainy w Abu Zabi były bardzo konstruktywne i będą kontynuowane w przyszłym tygodniu - poinformował wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff.

W piątek i sobotę Stany Zjednoczone koordynowały trójstronne spotkanie z Ukrainą i Rosją, którego gospodarzem były Zjednoczone Emiraty Arabskie. Rozmowy były bardzo konstruktywne i zaplanowano ich kontynuację w przyszłym tygodniu w Abu Zabi

— napisał Witkoff we wpisie na platformie X, podsumowując dwudniowe negocjacje w Abu Zabi.

Prezydent Trump i cały jego zespół są zdeterminowani, aby doprowadzić do pokoju w tej wojnie

— dodał.

00:01. Rosja pierwszy raz użyła eksportowej wersji pocisków systemu S-400 do ataku na Ukrainę

Rosja po raz pierwszy użyła pocisków ziemia-powietrze w wersji eksportowej, przeznaczonych dla klientów zagranicznych, do atakowania celów naziemnych na Ukrainie - wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez portal Defense Express.

Śledztwo wykazało, że fragmenty odzyskane po niedawnych atakach na ukraińskie miasta pochodzą z pocisków 48N6E2, czyli eksportowej wersji pocisku przechwytującego dalekiego zasięgu, używanego w systemach obrony powietrznej S-300PMU2 Favorit i S-400.

Jak donosi Defense Express, tabliczki znamionowe i oznaczenia identyfikacyjne znalezione na szczątkach niezbicie potwierdzają, że pociski zostały wyprodukowane na eksport, a nie na potrzeby rosyjskiej armii.

Według źródeł cytowanych przez Defense Express, jest to pierwszy odnotowany przypadek użycia przez Rosję wersji eksportowych tych pocisków w walce, co sugeruje, że Moskwa korzysta z zapasów pierwotnie przeznaczonych na kontrakty zagraniczne, ponieważ jej własne rezerwy pocisków maleją w wyniku ciągłych ataków na Ukrainę i nie są odnawiane w oczekiwanym przez agresora tempie.

