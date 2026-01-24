NA ŻYWO

RELACJA. 1432. dzień wojny. Rosja pierwszy raz użyła eksportowej wersji pocisków systemu S-400 do ataku na Ukrainę

Trwa 1432. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Niedziela, 25 styczeń 2026 r.

00:01. Rosja pierwszy raz użyła eksportowej wersji pocisków systemu S-400 do ataku na Ukrainę

Rosja po raz pierwszy użyła pocisków ziemia-powietrze w wersji eksportowej, przeznaczonych dla klientów zagranicznych, do atakowania celów naziemnych na Ukrainie - wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez portal Defense Express.

Śledztwo wykazało, że fragmenty odzyskane po niedawnych atakach na ukraińskie miasta pochodzą z pocisków 48N6E2, czyli eksportowej wersji pocisku przechwytującego dalekiego zasięgu, używanego w systemach obrony powietrznej S-300PMU2 Favorit i S-400.

Jak donosi Defense Express, tabliczki znamionowe i oznaczenia identyfikacyjne znalezione na szczątkach niezbicie potwierdzają, że pociski zostały wyprodukowane na eksport, a nie na potrzeby rosyjskiej armii.

Według źródeł cytowanych przez Defense Express, jest to pierwszy odnotowany przypadek użycia przez Rosję wersji eksportowych tych pocisków w walce, co sugeruje, że Moskwa korzysta z zapasów pierwotnie przeznaczonych na kontrakty zagraniczne, ponieważ jej własne rezerwy pocisków maleją w wyniku ciągłych ataków na Ukrainę i nie są odnawiane w oczekiwanym przez agresora tempie.

red/PAP/Facebook/X

