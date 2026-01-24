WIDEO

Dlaczego agenci ICE zastrzelili 37-latka? Nowe nagranie ze strzelaniny w Minneapolis! Widać przebieg całej sytuacji

W wyniku strzelaniny w Minneapolis z udziałem agentów federalnych zastrzelony został 37-letni mężczyzna. Sytuacja jest bardzo kontrowersyjna, ponieważ został on zastrzelony przez agentów leżąc na ziemi. W sieci pojawiły się nowe nagrania, które pozwalają lepiej odtworzyć to, co się wydarzyło.

Komentatorzy w sieci zauważyli, że na nagraniach z całego zdarzenia da się zauważyć, jak jeden z agentów odbiera powalonemu na ziemię mężczyźnie broń, a dopiero później zostaje on zastrzelony. Tymczasem prezydent Donald Trump stanął w obronie agentów federalnych, zamieszczając w sieci zdjęcie broni zastrzelonego mężczyzny.

Kim jest zastrzelony mężczyzna?

Zastrzelony 37-letni mężczyzna, to pielęgniarz Alex Pretti. Powiadomiła o tym rodzina zabitego. Z kolei policja poinformowała, że mężczyzna miał pozwolenie na posiadanie broni.

