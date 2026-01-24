Premierzy szeregu państw europejskich krytykują wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, dotyczącą zaangażowania sojuszników z NATO w misję w Afganistanie.
Flaga norweska obok amerykańskiej była ostatnią, którą zdjęto z masztów w Kabulu, gdy nasi żołnierze opuszczali Afganistan wraz z sojusznikami z USA; wypowiedź Trumpa jest lekceważąca - podkreślił we wpisie na Facebooku premier Norwegii Jonas Gahr Stoere.
Szef norweskiego rządu odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta USA Donald Trump na temat zaangażowania sojuszników NATO w wojnę w Afganistanie w latach 2001–2021.
Norwescy żołnierze pozostali w Kabulu do samego końca ewakuacji 30 sierpnia 2021 roku, ramię w ramię z Amerykanami. Do ostatniego dnia Norwegowie odgrywali kluczową rolę w prowadzeniu szpitala polowego na lotnisku
— przypomniał premier.
Stoere zwrócił uwagę, że w Afganistanie służyło łącznie około 10 tys. norweskich żołnierzy. Dziesięciu z nich zginęło, a wielu zostało rannych.
Nasz udział w operacji był realizacją zobowiązań sojuszniczych wobec USA
— podkreślił norweski premier.
Macron: Słowa Trumpa byly niedopuszczalne
Słowa prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że żołnierze NATO w Afganistanie „trzymali się trochę z tyłu” były niedopuszczalne – skomentował prezydent Francji Emmanuel Macron, cytowany przez portal radia FranceInfo.
W ocenie Macrona „niedopuszczalne słowa” Trumpa „nie wymagają żadnego komentarza”. Jednocześnie głowa państwa skierowała słowa wsparcia dla rodzin francuskich żołnierzy poległych w Afganistanie, wyrażając „wdzięczność i szacunek narodu”.
W Afganistanie zginęło 90 francuskich żołnierzy.
Meloni: Zdumiała nas wypowiedź Trumpa
Premier Włoch Giorgia Meloni w wydanym w sobotę oświadczeniu uznała za niedopuszczalne słowa prezydenta USA Donalda Trumpa na temat roli państw NATO w operacji w Afganistanie. Jak podkreśliła, jej rząd przyjął wypowiedź Trumpa ze zdumieniem.
Włoski rząd przyjął ze zdumieniem wypowiedzi prezydenta Trumpa, według którego sojusznicy z NATO pozostali w tyle podczas operacji w Afganistanie
— głosi oświadczenie szefowej włoskiego rządu.
Dodała ona: „Niedopuszczalne są słowa, które umniejszają wkład państw NATO w Afganistanie, zwłaszcza gdy pochodzą z kraju-sojusznika”.
Przyjaźń wymaga szacunku, podstawowego warunku, by dalej gwarantować solidarność, leżącą u podstaw Sojuszu Północnoatlantyckiego
— stwierdziła Meloni.
Przypomniała, że takim aktem solidarności było uruchomienie Artykułu 5. NATO po zamachach terrorystycznych w USA z 11 września 2001 roku.
Premier podkreśliła, że przystępując do operacji przeciwko terrorystom Włochy odpowiedziały natychmiast razem z innymi sojusznikami.
Przypomniała też, że w czasie trwającego 20 lat zaangażowania w Afganistanie zginęło 53 włoskich żołnierzy, a 700 zostało rannych.
Rozmowa Starmera z prezydentem USA
Brytyjski premier Keir Starmer poruszył w sobotniej rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem temat brytyjskich żołnierzy w Afganistanie - poinformowała kancelaria szefa rządu Wielkiej Brytanii. 22 stycznia Trump umniejszył rolę wojsk sojuszniczych podczas misji w tym kraju.
Premier wspomniał o dzielnych i bohaterskich żołnierzach brytyjskich i amerykańskich, którzy walczyli ramię w ramię w Afganistanie, a wielu z nich nigdy nie powróciło do domu. Powiedział, że nie wolno nam zapomnieć o ich poświęceniu
— podało w komunikacie biuro szefa brytyjskiego rządu.
Słowa Trumpa o wojskach NATO w Afganistanie
22 stycznia Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO.
My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy
— stwierdził. Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie „trzymały się trochę z tyłu” i „trochę z dala od linii frontu”.
Do Afganistanu, obok sił Stanów Zjednoczonych, wkroczyły wojska wielu państw NATO, w tym Polski, Wielkiej Brytanii i Francji. Obecność zachodnich sojuszników w Afganistanie trwała blisko 20 lat. Zginęło ponad 3500 żołnierzy koalicji, najwięcej z nich - blisko 2500 - było Amerykanami.
