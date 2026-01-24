Wspaniali żołnierze brytyjscy zawsze będą z USA, w Afganistanie należeli do najlepszych - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Przypomniał, że podczas misji w Afganistanie zginęło 457 z nich. Zawsze będziemy kochać brytyjskich żołnierzy – dodał.
WSPANIALI i niezwykle ODWAŻNI żołnierze Wielkiej Brytanii zawsze będą ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki! W Afganistanie 457 (z nich) poległo, wielu było poważnie rannych i należeli do najwspanialszych ze wszystkich żołnierzy. To więź zbyt silna, by można ją było kiedykolwiek zerwać. Wojsko Wielkiej Brytanii, o ogromnym sercu i duszy, nie ma sobie równych (poza Stanami Zjednoczonymi!). Kochamy Was wszystkich i zawsze będziemy kochać! Prezydent DONALD J. TRUMP
— napisał Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social.
Starmer poruszył temat w rozmowie z Trumpem
Brytyjski premier Keir Starmer poruszył w dzisiejszej rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem temat brytyjskich żołnierzy w Afganistanie - poinformowała kancelaria szefa rządu Wielkiej Brytanii. 22 stycznia Trump umniejszył rolę wojsk sojuszniczych podczas misji w tym kraju.
Premier wspomniał o dzielnych i bohaterskich żołnierzach brytyjskich i amerykańskich, którzy walczyli ramię w ramię w Afganistanie, a wielu z nich nigdy nie powróciło do domu. Powiedział, że nie wolno nam zapomnieć o ich poświęceniu
— podało w komunikacie biuro szefa brytyjskiego rządu.
Jak dodała kancelaria, przywódcy omówili również kwestie negocjacji pokojowych w celu zakończenia wojny w Ukrainie i konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa w Arktyce. Starmer stwierdził, że kwestia Arktyki jest „absolutnym priorytetem” dla jego rządu.
Słowa Trumpa o sojusznikach
22 stycznia Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO.
My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy
— stwierdził.
Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie „trzymały się trochę z tyłu” i „trochę z dala od linii frontu”.
Ta wypowiedź wywołała falę oburzenia m.in. w Wielkiej Brytanii. Premier tego kraju Keir Starmer powiedział w piątek, że uwagi prezydenta USA o żołnierzach NATO w Afganistanie były skandaliczne i obraźliwe. Zasugerował, że Trump powinien przeprosić za wypowiedź, w której lekceważył udział sojuszniczych wojsk.
Książę Harry, który sam dwukrotnie służył w Afganistanie, podkreślił, że ofiara poległych tam żołnierzy zasługuje na szacunek i prawdę.
Do słów Trumpa odnieśli się również polscy przywódcy. Premier Donald Tusk we wpisie w X przypomniał, że w 2011 r. uczestniczył w Afganistanie w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy.
Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi
— stwierdził szef rządu.
Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!
— napisał w języku polskim i angielskim na platformie X prezydent Karol Nawrocki.
Po zamachach 11 września 2001 r. Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy i dotychczas jedyny powołał się na artykuł 5. Traktatu waszyngtońskiego – mówiący o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników – choć formalnie misja nie była prowadzona na podstawie tego artykułu.
Do Afganistanu, obok sił Stanów Zjednoczonych, wkroczyły wojska wielu państw NATO, w tym Polski i Wielkiej Brytanii. Obecność zachodnich sojuszników w Afganistanie trwała blisko 20 lat. Zginęło ponad 3500 żołnierzy koalicji, najwięcej z nich - blisko 2500 - było Amerykanami. Armia brytyjska poniosła drugie pod względem wielkości straty.
