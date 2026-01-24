Gubernator Minnesoty Tim Walz poinformował, że w stanie tego dnia doszło do strzelaniny z udziałem agentów federalnych, którą ocenił jako „straszną”. W Minnesocie trwają operacje służb imigracyjnych. CNN przekazało, że zmarł mężczyzna postrzelony przez agentów.
Właśnie rozmawiałem z Białym Domem po kolejnej strasznej strzelaninie z udziałem agentów federalnych, do której doszło dzisiaj rano. Minnesota ma dosyć. To jest obrzydliwe. Prezydent musi zakończyć tę operację. Wycofać tysiące agresywnych, niewyszkolonych funkcjonariuszy z Minnesoty. Natychmiast
— napisał gubernator na platformie X.
Śmierć mężczyzny
Zmarł 51-letni mężczyzna postrzelony przez agentów federalnych w Minneapolis - podała agencja AP, powołując się na dokumentację medyczną. Na miejscu zdarzenia gromadzi się coraz więcej protestujących. Dochodzi do starć z funkcjonariuszami
Nagranie z zastrzelenia mężczyzny dostępne jest w serwisie X.
Strzelanina
Miasto Minneapolis również oświadczyło, że posiada informacje o kolejnej strzelaninie z udziałem służb federalnych.
Resort bezpieczeństwa krajowego przekazał Fox News, że osoba podejrzana była uzbrojona. Na razie nie wiadomo, czy w strzelaninie są ofiary.
Na początku miesiąca w Minneapolis z rąk funkcjonariusza ICE (Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) zginęła Renee Nicole Good. Śmierć kobiety przyczyniła się do wzrostu napięcia społecznego w mieście.
