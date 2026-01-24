Dojdzie do przełomu? Trump o Grenlandii: "Będziemy mieć wszystko, co chcemy. Prowadzimy bardzo ciekawe rozmowy"

  • Świat
  • opublikowano:
Prezydent Donald Trump powiedział, że USA zdobędą suwerenność nad terytorium Grenlandii, gdzie znajdują się bazy. / autor: EPA/LAURENT GILLIERON Dostawca: PAP/EPA.
Prezydent Donald Trump powiedział, że USA zdobędą suwerenność nad terytorium Grenlandii, gdzie znajdują się bazy. / autor: EPA/LAURENT GILLIERON Dostawca: PAP/EPA.

Prezydent Donald Trump powiedział, że USA zdobędą suwerenność nad terytorium Grenlandii, na którym zlokalizowane są amerykańskie bazy, przejmując ten teren na własność - poinformował dziennik „New York Post”. „Będziemy mieć wszystko, co chcemy” - oznajmił.

Tak. (…) Będziemy mieć wszystko, co chcemy. Prowadzimy bardzo ciekawe rozmowy

— podkreślił Trump w rozmowie z dziennikiem, którą przeprowadzono 23 stycznia, a opublikowano 24 stycznia.

Jedną z omawianych możliwości jest suwerenność USA nad bazami wojskowymi na wyspie, takimi jak Pituffik Space Base - podała gazeta.

To rozwiązanie przypominałoby porozumienie dotyczące baz brytyjskich na Cyprze, które są uznawane za terytorium Wielkiej Brytanii - przekazało gazecie źródło.

Spór o Grenlandię

Grenlandia, będąca autonomiczną częścią Królestwa Danii, stała się w ostatnich tygodniach przedmiotem ostrego sporu dyplomatycznego między Stanami Zjednoczonymi, a Danią i kilkoma popierającymi ją państwami NATO.

Trump powrócił w styczniu do wygłaszanych od dawna zapowiedzi przejęcia wyspy, czemu stanowczo sprzeciwiają się władze w Kopenhadze i Nuuk.

Amerykański przywódca podczas przemówienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos zażądał natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji w sprawie pozyskania Grenlandii przez USA. Zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie nie użyją siły, by zająć wyspę.

Później, po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, Trump ogłosił, że uzgodnił ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii i całego regionu Arktyki. Dodał, że wycofał się z zapowiedzi nałożenia ceł na państwa europejskie, które wysłały delegacje wojskowe na Grenlandię. W rozmowie z mediami zapowiedział też, że Amerykanie będą współpracować z NATO w sprawie bezpieczeństwa Grenlandii i przekazał, że planowane porozumienie dotyczące wyspy nie będzie miało ram czasowych; będzie „na zawsze”.

Pytany, czy Dania zgadza się z tą koncepcją, odparł, że wydaje mu się, iż wszystkim się to podoba i że udzieli informacji w tej sprawie za około dwa tygodnie.

Grenlandzki premier Jens-Frederik Nielsen pytany, czy Grenlandia byłaby skłonna oddać USA fragmenty swojego terytorium, odpowiedział, że jest otwarty na dyskusję na wiele tematów.

Jednak nasza suwerenność i integralność to „czerwone linie”

— podkreślił.

CZYTAJ TAKŻE:

Zamiary Trumpa ws. Grenlandii: „Całkowity dostęp. Bez końca. Nie ma limitu czasowego”. Zagroził państwom europejskim retorsjami

Co oznacza propozycja szefa NATO ws. Grenlandii? To nawiązanie do starego porozumienia zawartego między USA i Danią

TYLKO U NAS. Europa powinna odpuścić? Dr Parys: „Powinniśmy być szczęśliwi, że USA mówią - bierzemy na siebie obronę Grenlandii”

Grenlandczycy mają już dość dziennikarzy na ich wyspie! Pojawiły się m.in. kartki z przekreślonym mikrofonem

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych