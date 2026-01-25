Prezydent USA Donald Trump zagroził na własnej platformie społecznościowej Truth Social, że nałoży cła w wysokości 100 proc. na wszystkie importowane towary z Kanady, jeśli kraj ten zawrze umowę handlową z Chinami.
Jeśli gubernator Carney myśli, że zamierza uczynić Kanadę „portem przeładunkowym” dla Chin, z którego będą wysyłać towary i produkty do Stanów Zjednoczonych, to jest w błędzie
— napisał Trump, nazywając premiera Kanady Marka Carneya „gubernatorem”.
Ocenił, że „Chiny zjedzą Kanadę żywcem, całkowicie ją pochłoną, włącznie ze zniszczeniem jej przedsiębiorstw, tkanki społecznej i ogólnego stylu życia”. Zagroził natychmiastowym wprowadzeniem 100-procentowych ceł na kanadyjskie towary w przypadku podpisania porozumienia handlowego.
Kanadyjsko-chińskie porozumienie
Carney ogłosił przed tygodniem w Pekinie, że Chiny i Kanada zawarły wstępne porozumienie, znoszące bariery handlowe, w tym w sprawie obniżki ceł na kanadyjskie produkty rolne i otwarcie Kanady na chińskie auta elektryczne.
Podczas zakończonego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos premier Kanady wygłosił krytyczne w stosunku do polityki USA przemówienie, szeroko komentowane w światowych mediach. Niedługo potem Trump wycofał zaproszenie dla Kanady do powołanej przez siebie Rady Pokoju.
CZYTAJ TAKŻE:
— Polska w Radzie Pokoju? Prezydent Nawrocki miał przygotować USA ciekawą propozycję. „Nie wiem, czy nią zagrał, czy nie, ale była”
— Rada Pokoju. Trump wskazał na przypadek Polski i Włoch. „Nawiasem mówiąc, on jest wspaniały. Karol wykonuje świetną pracę”
— Trump w Davos inauguruje Radę Pokoju. Wspomina o prezydencie Nawrockim! „Świetny człowiek, niedawno wygrał wybory”
— Zamiary Trumpa ws. Grenlandii: „Całkowity dostęp. Bez końca. Nie ma limitu czasowego”. Zagroził państwom europejskim retorsjami
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751509-prezydent-trump-zagrozil-kanadzie-100-procentowymi-clami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.