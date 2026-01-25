Prezydent Trump zagroził Kanadzie 100-procentowymi cłami. Nazwał premiera Carney'a "gubernatorem": "Jest w błędzie"

  • Świat
  • opublikowano:
Prezydent Trump zagroził Kanadzie 100 procentowymi cłami / autor: EPA/GIAN EHRENZELLER Dostawca: PAP/EPA.
Prezydent Trump zagroził Kanadzie 100 procentowymi cłami / autor: EPA/GIAN EHRENZELLER Dostawca: PAP/EPA.

Prezydent USA Donald Trump zagroził na własnej platformie społecznościowej Truth Social, że nałoży cła w wysokości 100 proc. na wszystkie importowane towary z Kanady, jeśli kraj ten zawrze umowę handlową z Chinami.

Jeśli gubernator Carney myśli, że zamierza uczynić Kanadę „portem przeładunkowym” dla Chin, z którego będą wysyłać towary i produkty do Stanów Zjednoczonych, to jest w błędzie

— napisał Trump, nazywając premiera Kanady Marka Carneya „gubernatorem”.

Ocenił, że „Chiny zjedzą Kanadę żywcem, całkowicie ją pochłoną, włącznie ze zniszczeniem jej przedsiębiorstw, tkanki społecznej i ogólnego stylu życia”. Zagroził natychmiastowym wprowadzeniem 100-procentowych ceł na kanadyjskie towary w przypadku podpisania porozumienia handlowego.

Kanadyjsko-chińskie porozumienie

Carney ogłosił przed tygodniem w Pekinie, że Chiny i Kanada zawarły wstępne porozumienie, znoszące bariery handlowe, w tym w sprawie obniżki ceł na kanadyjskie produkty rolne i otwarcie Kanady na chińskie auta elektryczne.

Podczas zakończonego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos premier Kanady wygłosił krytyczne w stosunku do polityki USA przemówienie, szeroko komentowane w światowych mediach. Niedługo potem Trump wycofał zaproszenie dla Kanady do powołanej przez siebie Rady Pokoju.

CZYTAJ TAKŻE:

Polska w Radzie Pokoju? Prezydent Nawrocki miał przygotować USA ciekawą propozycję. „Nie wiem, czy nią zagrał, czy nie, ale była”

Rada Pokoju. Trump wskazał na przypadek Polski i Włoch. „Nawiasem mówiąc, on jest wspaniały. Karol wykonuje świetną pracę”

Trump w Davos inauguruje Radę Pokoju. Wspomina o prezydencie Nawrockim! „Świetny człowiek, niedawno wygrał wybory”

Zamiary Trumpa ws. Grenlandii: „Całkowity dostęp. Bez końca. Nie ma limitu czasowego”. Zagroził państwom europejskim retorsjami

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych