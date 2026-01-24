Premier Włoch Giorgia Meloni i szef MSZ Antonio Tajani polecili ambasadorowi w Szwajcarii, by przekazał prokuraturze w kantonie Valais słowa oburzenia rządu w Rzymie decyzją o zwolnieniu za kaucją właściciela baru w Crans-Montanie, gdzie w pożarze zginęło 40 osób. Ambasador Włoch został wezwany do kraju.
W wydanym oświadczeniu włoski rząd odniósł się do decyzji o zwolnieniu z aresztu za kaucją w wysokości 200 tysięcy franków szwajcarskich właściciela lokalu w alpejskim kurorcie Jacquesa Morettiego, obywatela Francji. Wśród 40 śmiertelnych ofiar pożaru w noc sylwestrową jest sześcioro włoskich nastolatków. 14 ze 116 rannych to Włosi.
Rząd ogłosił, że premier Meloni i wicepremier Tajani wydali polecenie ambasadorowi Włoch w Szwajcarii Gian Lorenzo Cornado, by natychmiast skontaktował się z prokurator generalną kantonu Valais Beatrice Pilloudm, aby wyrazić w imieniu włoskiej rady ministrów głębokie oburzenie decyzją sądu w mieście Sion w sprawie zwolnienia Jacquesa Morettiego.
W komunikacie zaznaczono, że decyzja ta zapadła mimo „nadzwyczaj poważnej wagi przestępstwa, o które jest on podejrzany, ciężkiej odpowiedzialności, jaka na nim ciąży, stałej obawy ucieczki i ewidentnego ryzyka dalszego fałszowania dowodów przeciwko niemu”.
Decyzja ta stanowi poważną zniewagę i dalszą ranę zadaną rodzinom ofiar tragedii w Crans-Montanie i tych, którzy dalej są hospitalizowani. Całe Włochy proszą głośno o prawdę i sprawiedliwości oraz apelują o to, by po tej tragedii zostały podjęte kroki nacechowane szacunkiem, które w pełni wezmą pod uwagę cierpienie i oczekiwania rodzin
— głosi komunikat rządu.
Ponadto przekazano, że Meloni i Tajani wezwali włoskiego ambasadora do Rzymu w celu ustalenia dalszych działań, jakie zostaną podjęte.
CZYTAJ TAKŻE:
— Włochy reagują po tragicznym pożarze w Szwajcarii. Masowe kontrole bezpieczeństwa w Rzymie, zamknięto najsłynniejszy klub
— Wychodzą nowe szczegóły tragedii w Crans-Montanie! „Największy dramat rozegrał się u stóp schodów”. W piątek aresztowano właściciela baru
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751500-wlasciciel-baru-w-crans-montanie-wychodzi-z-aresztu-za-kaucja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.