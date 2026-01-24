Donald Trump zaprosił Polskę do utworzonej przez siebie Rady Pokoju. Prezydent Karol Nawrocki odpowiedział, że na ten moment Warszawa analizuje sprawę. Według nieoficjalnych informacji Polsat News administracja prezydenta Nawrockiego miała przygotować ciekawą umowę. Za wstąpienie Polski do Rady Pokoju mielibyśmy otrzymać nad Wisłą amerykańską stałą bazę wojskową.
Prezydent USA Donald Trump zainaugurował kilka dni temu utworzoną przez siebie Radę Pokoju. W ceremonii podpisania dokumentu założycielskiego uczestniczyli przedstawiciele 19 innych państw, w tym Węgier, Bułgarii i Argentyny. Nieobecni byli urzędnicy z Rosji i większości państw europejskich.
Gdy ta rada zostanie w pełni uformowana, będziemy mogli robić praktycznie wszystko, co będziemy chcieli. I będziemy to robić we współpracy z ONZ
— oświadczył Trump.
Polska również otrzymała zaproszenie, żeby wstąpić w szeregi Rady Pokoju. Prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że Polska na razie nie przystępuje do Rady, potrzebując więcej analiz i czasu, a ewentualna decyzja wymagałaby zgody prezydenta i Sejmu.
Wstąpienie do Rady Pokoju w zamian za bazę USA w Polsce?
Jak dowiedziała się nieoficjalnie dziennikarka Polsat News Dorota Gawryluk, administracja prezydenta Karola Nawrockiego wpadła na pomysł umowy, jaką Polska zawarłaby ze Stanami Zjednoczonymi. Według Gawryluk głowa państwa „miała na stole pewną kartę”.
Nie wiem czy nią zagrał, czy nie, ale była taka propozycja, którą my mieliśmy przedstawić Stanom Zjednoczonym, żeby w zamian za wejście do Rady Pokoju Amerykanie zgodzili się na stałą bazę wojskową w Polsce
— powiedziała.
