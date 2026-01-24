TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. "Salon Dziennikarski". Trump o żołnierzach NATO. Graczak: "Musimy pamiętać o bohaterach, co zrobił prezydent Nawrocki"

TYLKO U NAS. "Salon Dziennikarski". Trumpa o żołnierzach NATO. Graczak: "Musimy pamiętać o bohaterach, co zrobił prezydent Nawrocki".
TYLKO U NAS. "Salon Dziennikarski". Trumpa o żołnierzach NATO. Graczak: "Musimy pamiętać o bohaterach, co zrobił prezydent Nawrocki". Na zdjęciu Bartłomiej Graczak / autor: Telewizja wPolsce24

Polscy żołnierze walczyli i ginęli na misjach. To jest trudna sytuacja międzynarodowa, gdzie Polska musi balansować. Mamy swoje interesy, nie chcemy zaognić sytuacji, ale musimy pamiętać o bohaterach, co zrobił prezydent Nawrocki” - w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do słów Donalda Trumpa, który powiedział, że w Afganistanie wojska NATO trzymały się „trochę z tyłu” i „trochę z dala od linii frontu”.

prezydent Donald Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO.

Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie trzymały się „trochę z tyłu” i „trochę z dala od linii frontu”. Jak dodał, Ameryka była bardzo dobra dla Europy i wielu innych państw, ale droga współpracy musi być dwukierunkowa.…

