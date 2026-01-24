„Prezydent Nawrocki nie dał się złapać na lep. Donald Tusk i Władysław Sikorski liczyli, że w ramach dobrej współpracy z Donaldem Trumpem prezydent natychmiast do Rady wstąpi. Natomiast zachował zimną krew, ponieważ dobrze zna Konstytucję i wie, jak proces ratyfikacji wygląda, w przeciwieństwie do niektórych polityków Koalicji 13 Grudnia” - powiedziała Aleksandra Jakubowska w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do pytania, czy Polska powinna wstąpić do Rady Pokoju.
Z inicjatywy prezydenta Donalda Trumpa powołana do życia została Rada Pokoju. Polska znalazła się wśród państw, które otrzymały zaproszenie, aby wstąpić w jej szeregi. Czy Warszawa powinna je przyjąć?
Wydaje się, że powinniśmy być aktywnym członkiem, ale kwestie formalne powodują, że prezydent Karol Nawrocki nie mógł teraz podjąć wiążącej decyzji. Deklaracja współpracy jak najbardziej jest…
