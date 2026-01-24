Generał porucznik Muhoozi Kainerugaba, dowódca armii Ugandy i syn prezydenta Yoweriego Museveniego wybranego właśnie na 7. kadencję, potwierdził wczoraj, że podczas ubiegłotygodniowych wyborów i tuż po nich zginęło 30 zwolenników opozycji, a 2 tys. osób zostało aresztowanych.
Aresztowaliśmy ponad 2 tys. bandytów, których Kabobi uważał za godnych wykorzystania
— napisał Kainerugaba na platformie X, używając pogardliwego pseudonimu lidera ugandyjskiej opozycji Roberta Kyagulanyiego, znanego jako Bobi Wine.
Do tej pory zabiliśmy 30 terrorystów z NUP
— dodał, odnosząc się do partii Wine’a Platformy Jedności Narodowej.
Wśród aresztowanych znajduje się zastępca Wine’a, opozycyjny poseł Muwanga Kivumbi ze środkowej Ugandy, regionu, gdzie odnotowano najpoważniejsze akty przemocy w dniu wyborów. Oskarżony przez prokuratora o terroryzm Kivumbi powiedział agencji AFP, że siły bezpieczeństwa zabiły dziesięciu członków jego sztabu wyborczego po szturmie na jego dom.
Lider opozycji ukrył się po wyborach
Sam Wine tuż po wyborach poinformował swoich zwolenników, że uciekł z domu i ukrywa się przed ścigającymi go funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa.
W reakcji na powyborczą sytuację w Ugandzie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził rutynowe zaniepokojenie aresztowaniami i aktami przemocy z udziałem działaczy opozycji i ich zwolenników.
Kainerugaba, przygotowywany przez 81-letniego ojca na swojego następcę, znany jest z prowokacyjnych, często wulgarnych i prostackich postów w mediach społecznościowych. W mijającym tygodniu otwarcie nawoływał do zabójstwa Wine’a.
Adam Stankiewicz/PAP
