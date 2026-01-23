NA ŻYWO

RELACJA. 1431. dzień wojny. Rozmowy Ukrainy, USA i Rosji w ZEA. "Spotkanie poświęcone dalszej logice procesu negocjacyjnego"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1431. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Sobota, 24 styczeń 2026 r.

00:01. Szef ukraińskiej delegacji w Abu Zabi: doceniamy pośrednictwo USA w rozmowach pokojowych

Ukraina docenia amerykańskie pośrednictwo w rozmowach pokojowych z Rosją, prowadzonych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – oświadczył w piątek wieczorem główny ukraiński negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństywa i Obrony Ukrainy, Rustem Umierow.

Z oficjalnych informacji i powiadomień mediów wynika, że tego dnia nie doszło do żadnego porozumienia.

Umierow ujawnił, że po stronie ukraińskiej w spotkaniu uczestniczyli: on sam, szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta Serhij Kysłycia oraz przewodniczący parlamentarnej frakcji Sługa Narodu Dawyd Arachamija.

Ze strony USA w konsultacjach uczestniczyli: specjalny wysłannik Steve Witkoff, Jared Kushner, Josh Gruenbaum, generał Daniel Driscoll oraz generał Alex Grynkewich. W skład rosyjskiej delegacji weszli przedstawiciele wywiadu wojskowego oraz armii

— przekazał Umierow w komunikatorze Telegram.

Spotkanie było poświęcone parametrom zakończenia rosyjskiej wojny oraz dalszej logice procesu negocjacyjnego w celu przesuwania się w kierunku godnego i trwałego pokoju. Jutro odbędą się kolejne spotkania. Do ukraińskiej delegacji jutro dołączą szef Sztabu Generalnego generał Andrij Hnatow oraz zastępca szefa HUR (wywiadu wojskowego - PAP) Ministerstwa Obrony, generał porucznik Wadym Skibicki

— powiadomił.

Wcześniej w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że kluczowym punktem negocjacji pozostaje kwestia terytoriów w obwodzie donieckim. Zapewnił, że będzie na bieżąco informował o postępie rozmów.

red/PAP/Facebook/X

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

