Trwa 1431. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Sobota, 24 styczeń 2026 r.
00:01. Szef ukraińskiej delegacji w Abu Zabi: doceniamy pośrednictwo USA w rozmowach pokojowych
Ukraina docenia amerykańskie pośrednictwo w rozmowach pokojowych z Rosją, prowadzonych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – oświadczył w piątek wieczorem główny ukraiński negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństywa i Obrony Ukrainy, Rustem Umierow.
Z oficjalnych informacji i powiadomień mediów wynika, że tego dnia nie doszło do żadnego porozumienia.
Umierow ujawnił, że po stronie ukraińskiej w spotkaniu uczestniczyli: on sam, szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta Serhij Kysłycia oraz przewodniczący parlamentarnej frakcji Sługa Narodu Dawyd Arachamija.
Ze strony USA w konsultacjach uczestniczyli: specjalny wysłannik Steve Witkoff, Jared Kushner, Josh Gruenbaum, generał Daniel Driscoll oraz generał Alex Grynkewich. W skład rosyjskiej delegacji weszli przedstawiciele wywiadu wojskowego oraz armii
— przekazał Umierow w komunikatorze Telegram.
Spotkanie było poświęcone parametrom zakończenia rosyjskiej wojny oraz dalszej logice procesu negocjacyjnego w celu przesuwania się w kierunku godnego i trwałego pokoju. Jutro odbędą się kolejne spotkania. Do ukraińskiej delegacji jutro dołączą szef Sztabu Generalnego generał Andrij Hnatow oraz zastępca szefa HUR (wywiadu wojskowego - PAP) Ministerstwa Obrony, generał porucznik Wadym Skibicki
— powiadomił.
Wcześniej w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że kluczowym punktem negocjacji pozostaje kwestia terytoriów w obwodzie donieckim. Zapewnił, że będzie na bieżąco informował o postępie rozmów.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751470-relacja-1431-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.