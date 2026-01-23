Linie lotnicze KLM, Air France i British Airways odwołały weekendowe loty do Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej - podały izraelskie media. Decyzje mają związek z „podwyższonym napięciem” w regionie.
Według „Haareca” linie Air France i KLM odwołały piątkowe i sobotnie loty do Tel Awiwu, Dubaju i Arabii Saudyjskiej z powodu napięć wokół Iranu. Gazeta dodała, że jeszcze wcześniej ograniczenie lotów ogłosiła grupa Lufthansa.
Decyzje zostały podjęte w obliczu przemieszczania w kierunku regionu amerykańskiej grupy uderzeniowej lotniskowca USS Lincoln. Izrael i sojusznicy USA na Bliskim Wschodzie, a także stacjonujące tam amerykańskie wojska mogą stać się celem odwetu Teheranu w razie ataku Stanów Zjednoczonych.
Prezydent USA Donald Trump sygnalizował w ubiegłym tygodniu odejście od zamiaru uderzenia na Iran w reakcji na krwawe tłumienie antyrządowych demonstracji. W czwartek ponownie podkreślił, że dzięki jego groźbom irański reżim odwołał egzekucję ponad 800 demonstrantów. Jednocześnie nie wykluczył podjęcia działań zbrojnych, podkreślając, że w kierunku Iranu zmierza „armada” okrętów.
Mamy mnóstwo statków płynących w tamtą stronę, na wszelki wypadek. Wolałbym, żeby nic się nie stało, ale obserwujemy je bardzo uważnie. Mamy flotę zmierzającą w tamtą stronę i może nie będziemy musieli jej użyć
— powiedział prezydent USA dziennikarzom na pokładzie Air Force One podczas powrotu z Davos. W piątek administracja USA nałożyła nowe sankcje na irańską „flotę cieni” w związku z zabijaniem protestujących.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/751469-europejskie-linie-lotnicze-odwolaly-loty-na-bliski-wschod
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.